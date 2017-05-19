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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гродно выбрали королеву красоты

20.05.2017 11:09 — Новости Культуры | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гродно выбрали королеву красоты

"Королеву Красоты. Мисс Гродно-2017" выбрали 19 мая на шоу к 30-летию конкурса в областном драматическом театре. Ей стала Маргарита Мартынова. Вторая вице-мисс Александра Козырева, Первая вице-мисс Анастасия Миклашевская.

За корону главной красавицы боролись 16 девушек, которые были выбраны по итогам отборочного кастинга гродненского конкурса красоты. На протяжении полутора месяцев финалистки активно готовились к предстоящему событию - обучались навыкам дефиле, основам сценической речи и актерского мастерства, участвовали в примерках, фотосессиях.

Фото Леонида Щеглова.

 
Теги: Гродно
 
 
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"Королеву Красоты. Мисс Гродно-2017" выбрали 19 мая на шоу к 30-летию конкурса в областном драматическом театре. Ей стала Маргарита Мартынова. Вторая вице-мисс...

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