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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гродно выбрали королеву красоты
20.05.2017 11:09 — Новости Культуры | БелТА
"Королеву Красоты. Мисс Гродно-2017" выбрали 19 мая на шоу к 30-летию конкурса в областном драматическом театре. Ей стала Маргарита Мартынова. Вторая вице-мисс Александра Козырева, Первая вице-мисс Анастасия Миклашевская.
За корону главной красавицы боролись 16 девушек, которые были выбраны по итогам отборочного кастинга гродненского конкурса красоты. На протяжении полутора месяцев финалистки активно готовились к предстоящему событию - обучались навыкам дефиле, основам сценической речи и актерского мастерства, участвовали в примерках, фотосессиях.
Фото Леонида Щеглова.
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"Королеву Красоты. Мисс Гродно-2017" выбрали 19 мая на шоу к 30-летию конкурса в областном драматическом театре. Ей стала Маргарита Мартынова. Вторая вице-мисс...
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