ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гродно выбрали королеву красоты

"Королеву Красоты. Мисс Гродно-2017" выбрали 19 мая на шоу к 30-летию конкурса в областном драматическом театре. Ей стала Маргарита Мартынова. Вторая вице-мисс Александра Козырева, Первая вице-мисс Анастасия Миклашевская.

За корону главной красавицы боролись 16 девушек, которые были выбраны по итогам отборочного кастинга гродненского конкурса красоты. На протяжении полутора месяцев финалистки активно готовились к предстоящему событию - обучались навыкам дефиле, основам сценической речи и актерского мастерства, участвовали в примерках, фотосессиях.

Фото Леонида Щеглова.