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В мексиканском зоопарке показали двух детенышей белого бенгальского тигра
20.05.2017 11:32 — Новости Культуры | Tut.by
В зоопарке мексиканского города Сьюад-Хуарес посетителям впервые показали двух детенышей белого бенгальского тигра. Они появились на свет месяц назад, сообщает Reuters.
Родителей тигрят, маму Сашу и папу Язима, два года назад забрали из цирка, с тех пор они живут в зоопарке. Детеныши родились здоровыми. До начала сезона холодов и дождей они будут проводить время в открытом вольере, потом переедут в павильон. Питомник предлагает всем желающим принять участие в выборе имен для новорожденных — через интернет-голосование.
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Белый бенгальский тигр является национальным животным Бангладеш, Индии и Китая, их популяция продолжает сокращаться из-за браконьерства и вырубки лесов.
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Белый бенгальский тигр является национальным животным Бангладеш, Индии и Китая, их популяция продолжает сокращаться из-за браконьерства и вырубки лесов.
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