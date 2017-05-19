В зоопарке мексиканского города Сьюад-Хуарес посетителям впервые показали двух детенышей белого бенгальского тигра. Они появились на свет месяц назад, сообщает Reuters.

Родителей тигрят, маму Сашу и папу Язима, два года назад забрали из цирка, с тех пор они живут в зоопарке. Детеныши родились здоровыми. До начала сезона холодов и дождей они будут проводить время в открытом вольере, потом переедут в павильон. Питомник предлагает всем желающим принять участие в выборе имен для новорожденных — через интернет-голосование.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В мексиканском зоопарке показали двух детенышей белого бенгальского тигра Белый бенгальский тигр является национальным животным Бангладеш, Индии и Китая, их популяция продолжает сокращаться из-за браконьерства и вырубки лесов.

Белый бенгальский тигр является национальным животным Бангладеш, Индии и Китая, их популяция продолжает сокращаться из-за браконьерства и вырубки лесов.