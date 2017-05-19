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В мексиканском зоопарке показали двух детенышей белого бенгальского тигра

20.05.2017 11:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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В зоопарке мексиканского города Сьюад-Хуарес посетителям впервые показали двух детенышей белого бенгальского тигра. Они появились на свет месяц назад, сообщает Reuters.

Родителей тигрят, маму Сашу и папу Язима, два года назад забрали из цирка, с тех пор они живут в зоопарке. Детеныши родились здоровыми. До начала сезона холодов и дождей они будут проводить время в открытом вольере, потом переедут в павильон. Питомник предлагает всем желающим принять участие в выборе имен для новорожденных — через интернет-голосование.

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Белый бенгальский тигр является национальным животным Бангладеш, Индии и Китая, их популяция продолжает сокращаться из-за браконьерства и вырубки лесов.
 
 
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Белый бенгальский тигр является национальным животным Бангладеш, Индии и Китая, их популяция продолжает сокращаться из-за браконьерства и вырубки лесов.

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