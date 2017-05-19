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Когда лемуры на голову прыгают, или Как устроена жизнь в бельгийском зоопарке
20.05.2017 11:26 — Новости Культуры | Tut.by
В 60 километрах от бельгийской столицы расположился частный зоопарк и ботанический сад на площади в 65 га. Здесь за 20 с небольшим лет собрали 600 видов животных и птиц, всего пять тысяч особей, которые живут в совершенно непривычных по нашим мерках условиях.
Так, например, лемур спокойно может запрыгнуть на голову посетителям, а посетители могут погладить жирафа. Журналист TUT.BY вернулась из Пайри Дайза с видеозарисовкой о жизни милых животных.
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В 60 километрах от бельгийской столицы расположился частный зоопарк и ботанический сад на площади в 65 га. Так, например, лемур спокойно может запрыгнуть на голову...
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