Когда лемуры на голову прыгают, или Как устроена жизнь в бельгийском зоопарке

В 60 километрах от бельгийской столицы расположился частный зоопарк и ботанический сад на площади в 65 га. Здесь за 20 с небольшим лет собрали 600 видов животных и птиц, всего пять тысяч особей, которые живут в совершенно непривычных по нашим мерках условиях.

Так, например, лемур спокойно может запрыгнуть на голову посетителям, а посетители могут погладить жирафа. Журналист TUT.BY вернулась из Пайри Дайза с видеозарисовкой о жизни милых животных.

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