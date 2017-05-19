До головокружения. Каково приходится пассажирам самых страшных аттракционов в мире

Переполненная стрессами жизнь современного человека не просто подталкивает его к созданию ужасающих и захватывающих аттракционов, но и к катанию на них. TUT.BY собрал видео с катания на семи аттракционах, которые входят в число самых страшных в мире. Даже от просмотра дух захватывает.

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Специалисты утверждают, что выбор адреналина способствует наполнению крови кислородом, молниеносному пересмотру своей жизни и появлению воспоминаний, о которых можно говорить всю жизнь. Аттракционы расположены в Австралии, Японии, Штатах и Германии. Одни построены еще в конце 90-х, другие из середины нулевых. Их создатели вкладывают огромные деньги в разработку специальных конструкций и двигателей, чтобы, шеститонная каретка с 15 пассажирами могла взобраться на высоту 115 метров за считанные секунды, как например, на "Башне ужаса-2" в Австралии. В США построили самую высокую горку мира Kingda Ka, ее гидравлический механизм разгоняет вагонетку до 205 км/ч за 3,5 секунды.

Самые большие качели в мире Giant Canyon Swing расположены в США на склоне обрыва. С дном каньона их разделяет 396 метров, во время раскачивания они разгоняются до 80 км/ч. Их создатель прокатился на качелях всего раз в жизни, больше не хочет. Посмотрите и выбирите себе развлечение на лето.