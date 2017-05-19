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ФОТОРЕПОРТАЖ: Ночь музеев во Дворце Румянцевых и Паскевичей

20.05.2017 15:35 — Новости Культуры | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Ночь музеев во Дворце Румянцевых и Паскевичей

В Гомельском Дворце Румянцевых и Паскевичей 19 мая прошла ночь музеев, которая превратила весь дворец в "Креатив-салон". Здесь были организованы реконструкция бала ХIХ века и сцены из спектакля "Чорная панна Несвiжа" в исполнении коллектива народного любительского театра "Грачи" гомельской областной библиотеки им. Ленина.

Большой интерес вызвали шоу клоунов "Фанни ноуз", музыкальная песочница для детей и Атмосферный спектакль по мотивам пьесы "Ноктюрн" в исполнении "Тим -Театра" для тех кому "18+".

Фото Сергея Холодилина.

 
 
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В Гомельском Дворце Румянцевых и Паскевичей 19 мая прошла ночь музеев, которая превратила весь дворец в "Креатив-салон".

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