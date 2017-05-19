|
ФОТОРЕПОРТАЖ: Ночь музеев во Дворце Румянцевых и Паскевичей
20.05.2017 15:35 — Новости Культуры | БелТА
В Гомельском Дворце Румянцевых и Паскевичей 19 мая прошла ночь музеев, которая превратила весь дворец в "Креатив-салон". Здесь были организованы реконструкция бала ХIХ века и сцены из спектакля "Чорная панна Несвiжа" в исполнении коллектива народного любительского театра "Грачи" гомельской областной библиотеки им. Ленина.
Большой интерес вызвали шоу клоунов "Фанни ноуз", музыкальная песочница для детей и Атмосферный спектакль по мотивам пьесы "Ноктюрн" в исполнении "Тим -Театра" для тех кому "18+".
Фото Сергея Холодилина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомельском Дворце Румянцевых и Паскевичей 19 мая прошла ночь музеев, которая превратила весь дворец в "Креатив-салон".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии