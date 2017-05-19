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ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция "Чытаем па-беларуску" прошла в БГУ

20.05.2017 16:30 — Новости Культуры | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция "Чытаем па-беларуску" прошла в БГУ

20 мая в БГУ прошла акция "Чытаем па-беларуску". Мероприятие направлено на популяризацию белорусского языка и литературы. Участниками акции стали 150 учеников 2–4 классов из пяти республиканских школ. Школьники прошли квест, который включал разгадку ребуса, викторину, игру "Крокодил" и др. Кроме того, учащиеся публично прочитали любимые строки из литературных произведений на белорусском языке.

Организаторами мероприятия выступили управление по делам культуры БГУ и компания Velсom.

 

Фото Оксаны Манчук.

 
 
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20 мая в БГУ прошла акция "Чытаем па-беларуску". Мероприятие направлено на популяризацию белорусского языка и литературы. Участниками акции стали 150 учеников 2–4...

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