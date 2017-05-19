20 мая в БГУ прошла акция "Чытаем па-беларуску". Мероприятие направлено на популяризацию белорусского языка и литературы. Участниками акции стали 150 учеников 2–4 классов из пяти республиканских школ. Школьники прошли квест, который включал разгадку ребуса, викторину, игру "Крокодил" и др. Кроме того, учащиеся публично прочитали любимые строки из литературных произведений на белорусском языке.

Организаторами мероприятия выступили управление по делам культуры БГУ и компания Velсom.

Фото Оксаны Манчук.