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ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция "Чытаем па-беларуску" прошла в БГУ
20.05.2017 16:30 — Новости Культуры | БелТА
20 мая в БГУ прошла акция "Чытаем па-беларуску". Мероприятие направлено на популяризацию белорусского языка и литературы. Участниками акции стали 150 учеников 2–4 классов из пяти республиканских школ. Школьники прошли квест, который включал разгадку ребуса, викторину, игру "Крокодил" и др. Кроме того, учащиеся публично прочитали любимые строки из литературных произведений на белорусском языке.
Организаторами мероприятия выступили управление по делам культуры БГУ и компания Velсom.
Фото Оксаны Манчук.
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20 мая в БГУ прошла акция "Чытаем па-беларуску". Мероприятие направлено на популяризацию белорусского языка и литературы. Участниками акции стали 150 учеников 2–4...
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