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ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник искусств "Музы Несвижа-2017"

20.05.2017 18:04 — Новости Культуры | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник искусств "Музы Несвижа-2017"

19 мая В Несвижской городской ратуше состоялся концерт исполнителей на деревянных духовых инструментах, ансамблей флейтистов и кларнетистов.

В начале праздника в Несвижском районном центре культуры открылась художественная выставка, на которой были представлены работы из пленэрного фонда Несвижской детской школы искусств, а также произведений изостудии Дворца культуры ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод".

Прошел гала-концерт белорусской музыки "Несвижское вдохновение Наполеона Орды" в районном Центре культуры.

Праздник искусств "Музы Несвижа" традиционно проводится Минским облисполкомом, Несвижским райисполкомом и Национальным академическим концертным оркестром Беларуси.

Фото Александра Дидевича.

 
 
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19 мая В Несвижской городской ратуше состоялся концерт исполнителей на деревянных духовых инструментах, ансамблей флейтистов и кларнетистов.

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