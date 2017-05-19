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ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник искусств "Музы Несвижа-2017"
20.05.2017 18:04 — Новости Культуры | БелТА
19 мая В Несвижской городской ратуше состоялся концерт исполнителей на деревянных духовых инструментах, ансамблей флейтистов и кларнетистов.
В начале праздника в Несвижском районном центре культуры открылась художественная выставка, на которой были представлены работы из пленэрного фонда Несвижской детской школы искусств, а также произведений изостудии Дворца культуры ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод".
Прошел гала-концерт белорусской музыки "Несвижское вдохновение Наполеона Орды" в районном Центре культуры.
Праздник искусств "Музы Несвижа" традиционно проводится Минским облисполкомом, Несвижским райисполкомом и Национальным академическим концертным оркестром Беларуси.
Фото Александра Дидевича.
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19 мая В Несвижской городской ратуше состоялся концерт исполнителей на деревянных духовых инструментах, ансамблей флейтистов и кларнетистов.
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