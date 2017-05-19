19 мая В Несвижской городской ратуше состоялся концерт исполнителей на деревянных духовых инструментах, ансамблей флейтистов и кларнетистов.

В начале праздника в Несвижском районном центре культуры открылась художественная выставка, на которой были представлены работы из пленэрного фонда Несвижской детской школы искусств, а также произведений изостудии Дворца культуры ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод".

Прошел гала-концерт белорусской музыки "Несвижское вдохновение Наполеона Орды" в районном Центре культуры.

Праздник искусств "Музы Несвижа" традиционно проводится Минским облисполкомом, Несвижским райисполкомом и Национальным академическим концертным оркестром Беларуси.

Фото Александра Дидевича.