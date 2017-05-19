Арт-центр подготовил к пятнице интересную программу: спектакль, лекция о графике, художественная мастерская, мультфильмы на планшетах, посвященные "Мертвым душам" Гоголя, документальные фильмы о Шагале нон-стоп и квест "Графика Марка Шагала в деталях". Кроме этого, Арт-центр стал единственным выставочным залом в Витебске, который по традиции "Ночи музеев" сделал вход бесплатным.

Заработать за "Ночь"

"Эта "Ночь" проводится для того, чтобы увеличить интерес к музеям: посмотреть на привычные интерьеры и экспонаты в необычное время. Изначально было именно так. Но Беларусь выпала из этого контекста исключительно потому, что наши музеи вынуждены зарабатывать деньги. И когда идея "Ночи музеев" прижилась в нашей стране, то стала одним из платных мероприятий", — рассказала директор музея имени Марка Шагала, Ирина Воронова.



© Sputnik/ Павел Вур Директор музея Марка Шагала Ирина Воронова

Перед шагаловцами вопрос заработка не стоит: их постоянно посещают иностранцы, многие из которых заезжают в Витебск исключительно для того, чтобы посетить музей. В Арт-центре же другая проблема — он стремится привлечь местную публику. За время существования музея сложилось мнение, будто это элитарное заведение, и не каждый сможет понять его экспозиции. Сделать Шагала ближе к витеблянам и родному городу — главная цель, которую ставили перед собой работники, готовясь к этой "Ночи".

"Мы проходили мимо других музеев: там практически нет людей, поскольку везде вход платный и неоправданно дорогой. Я считаю, что традицию нужно поддерживать, и если "Ночь музеев" бесплатное мероприятие, то и тянуть деньги с посетителей нельзя!" — поделился своим мнением Сергей, студент Медицинского Университета, пришедший в Арт-центр с большой группой сокурсников.



© Sputnik/ Павел Вур Посетители разгадывают квест по картинам Шагала

Шагал, это… Шагал

Первым человеком, прошедшим квест до конца, набравшим достаточное количество очков и получившим за это приз, стал пятнадцатилетний Антон. Он рассказал, что посещение Арт-центра имени Шагала стало для него доброй традицией. Парень уже не первый год приходит сюда на подобные мероприятия и берет призы за прохождение квестов.



© Sputnik/ Павел Вур Первый победитель квеста

Самого Шагала он считает великим художником, сложным для понимания большинства, гением, которого окончательно оценят только со временем.

Многие же посетители музея узнавали о художнике впервые. Интересная лекция доцента кафедры изобразительного искусства ВГУ им. Машерова Олега Костогрыза о техниках графики, спектакль театра "Роздум" СШ номер 42 г. Витебска, документальные фильмы о Шагале — все это стало ликбезом о творчестве и жизни художника для многих посетителей.



© Sputnik/ Павел Вур Работа творческой мастерской по печатной графике

Интерактивные мастерская и квест нужны были для того, чтобы поместить посетителей в мир графики и творчества Шагала. Тем, кто разгадывал квест, пришлось изучить каждую картину художника в деталях, прочитать в интернете статьи о его творчестве и заодно поискать информацию о "Мертвых душах" Гоголя. Впервые за время своего существования в Арт-центре выставили все 96 офортов Шагала, которыми он иллюстрировал роман Гоголя. Эти графические работы считаются графическими "Мертвыми душами", поскольку наиболее полно показывают книгу.

130 лет — 130 работ

Лейтмотивом "Ночи — 2017" было "возвращение к Шагалу". В 91-м году Витебск "вернулся" к художнику, поскольку до этого город не "признавал" его. В 1987 году, когда весь мир отмечал столетие со дня рождения Шагала и к праздничным мероприятиям присоединился Советский Союз, Витебск "утверждал", что художник не имеет к городу абсолютно никакого отношения. До начала 90-х в городе на Двине не было ни одной картины мастера, ни одного посвященного ему музея или памятника. И только в 91-м году Витебск начал постепенно восстанавливать память о своем великом земляке.



© Sputnik/ Павел Вур Юные посетители смотрят мультфильмы по мотивам "Мертвых душ" Гоголя

В нынешнем году исполняется 130 лет со дня рождения Шагала, к этой дате в Арт-центре выставили 130 работ художника. Экспозиция продлится до августа. Работники музея хотят, чтобы за это время как можно больше витеблян смогли прийти и оценить талант мастера. А для этого зрителям иногда нужно показать и подсказать путь к понимаю великого земляка.