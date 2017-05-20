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Денис Мацуев планирует в 2018 году организовать свой фестиваль в Беларуси

21.05.2017 10:02 — Новости Культуры | БелТА  
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21 мая, Плес /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Народный артист России выдающийся пианист Денис Мацуев планирует в 2018 году организовать свой фестиваль в Беларуси. Об этом музыкант сообщил журналистам в городе Плесе Ивановской области после сольного концерта на Дачном фестивале им.Шаляпина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть мысль сделать фестиваль в Минске на будущий год, и я уверен, что она воплотится в какую-то интересную историю, - сказал Денис Мацуев. - Потому что я обожаю минскую публику, у меня много стипендиатов из Беларуси, и вообще фортепианная школа там процветает". Он добавил, что фестиваль будет включать в себя не только концерты, но и мастер-классы.

Прославленный пианист отметил, что он уже четыре года подряд приезжает в Беларусь с разными программами - и с классическими, и с джазовыми. Кроме Минска он бывал в Витебске, где состоялся, по его словам, незабываемый сольный концерт в Шагаловском музее. "Есть мысль съездить в Гомель, Брест, - рассказал Денис Мацуев. - Может быть, в рамках этого фестиваля я объеду несколько городов".

Дачный фестиваль им.Шаляпина проходит в Плесе 20-21 мая. Нынешний является уже третьим по счету. Его открыло сольное выступление Дениса Мацуева. Сегодня в программе фестиваля значатся тожественная церемония возвращения картин Исаака Левитана в Плесский музей-заповедник, закладка камня в основание памятника Федору Шаляпину и концерт, посвященный памяти руководителя ансамбля песни и пляски им. Александрова Валерия Халилова.

Белорусские журналисты смогли побывать в Плесе на Шаляпинском фестивале благодаря пресс-туру, организованному Постоянным комитетом Союзного государства и информационным агентством "Россия сегодня".-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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"Есть мысль сделать фестиваль в Минске на будущий год, и я уверен, что она воплотится в какую-то интересную историю, - сказал Денис Мацуев. - Потому что я обожаю...

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