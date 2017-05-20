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Любого белорусского исполнителя встретят на Шаляпинском фестивале в Плесе с распростертыми объятиями - Кобзон

21.05.2017 10:24 — Новости Культуры | БелТА  
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Любого белорусского исполнителя встретят на Шаляпинском фестивале в Плесе с распростертыми объятиями - Кобзон
Иосиф Кобзон. Фото из архива

21 мая, Плес /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Любой белорусский коллектив или исполнитель достоин стать участником Дачного фестиваля им.Шаляпина, который открылся 20 мая в городе Плесе Ивановской области. Таким мнением поделился с журналистами народный артист СССР Иосиф Кобзон, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусские исполнители - братские россиянам артисты, и любой коллектив или артист из Беларуси на этом фестивале был бы встречен с распростертыми объятиями", - сказал Иосиф Кобзон.

Певец отметил, что в нынешнее время не хватает формата, существовавшего в советские годы, - декад национальных культур. "Это была не пропаганда, это была хорошая политика взаимообогащения культур. Мы познавали друг друга. Это сближало народы, у нас не было межнациональных конфликтов", - подчеркнул Иосиф Кобзон.

Дачный фестиваль им.Шаляпина проходит в Плесе 20-21 мая. Нынешний является уже третьим по счету. Его открыло сольное выступление народного артиста России пианиста Дениса Мацуева. Сегодня в программе фестиваля значатся тожественная церемония возвращения картин Исаака Левитана в Плесский музей-заповедник, закладка камня в основание памятника Федору Шаляпину и концерт, посвященный памяти руководителя ансамбля песни и пляски имени Александрова - Валерия Халилова, в котором вместе с другими артистами примет участие и Иосиф Кобзон.

Белорусские журналисты смогли побывать в Плесе на Шаляпинском фестивале благодаря пресс-туру, организованному Постоянным комитетом Союзного государства и информационным агентством "Россия сегодня".-0-

 
 
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Певец отметил, что в нынешнее время не хватает формата, существовавшего в советские годы, - декад национальных культур. "Мы познавали друг друга. Это сближало...

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