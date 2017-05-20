Трансформаторная будка возле дома № 13 на улице Смоленской в Витебске — наверное, самая известная в стране. За последние два года на ней сменили друг друга четыре граффити. Самое свежее, которое появилось буквально недавно, — портрет актера Алексея Маклакова в роли прапорщика Шматко из сериала «Солдаты».



Фото: Игорь Матвеев

Судя по тому, что на граффити стоит тег #youfeelmyskill, его нарисовали художники из стрит-арт-команды StreetSkills. Через улицу от трансформаторной будки, на которой изображен прапорщик из комедийного сериала, находится воинская часть, где служат десантники.

Первое граффити , которое тут появилось в мае 2015 года, — портрет Евгения Леонова в роли Доцента из комедии «Джентльмены удачи». Потом его не раз портили вандалы, но авторы — ребята из стрит-арт-команды HoodGraff — восстанавливали работу.

Затем стена стала пустой — ее закрасили электрики. Однако вскоре на ней появились слова Леонова о том, что искусство не затопчешь: «Говорят: сейчас другое время. Другой Бог. Другая нравственность. Другая Правда. Но в том-то и дело, что другого Бога не бывает. И другой нравственности не бывает. И другой Правды. Все затоптать нельзя. Особенно в искусстве».

Позже, в августе 2015 года, будку украсила троица из известной комедии «Самогонщики» — Трус, Балбес, Бывалый. Авторы работы — художники из команды StreetSkills. Через полтора года, в апреле, ее закрасили.



Фото: Игорь Матвеев

Как пояснили на предприятии «Витебскэнерго», которое является собственником подстанции, граффити с "Самогонщиками" закрасили, так как на стене появились повреждения, требующие скорейшего устранения, а связаться оперативно с художниками не получилось. При этом представители предприятия заверили, что после ремонта граффитисты снова могут здесь рисовать, нужно только согласовать эскиз с местной властью и энергоснабжающей организацией.