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В Витебске появилось граффити с портретом прапорщика Шматко из сериала "Солдаты"
21.05.2017 13:20 — Новости Культуры | Tut.by
Трансформаторная будка возле дома № 13 на улице Смоленской в Витебске — наверное, самая известная в стране. За последние два года на ней сменили друг друга четыре граффити. Самое свежее, которое появилось буквально недавно, — портрет актера Алексея Маклакова в роли прапорщика Шматко из сериала «Солдаты».
Судя по тому, что на граффити стоит тег #youfeelmyskill, его нарисовали художники из стрит-арт-команды StreetSkills. Через улицу от трансформаторной будки, на которой изображен прапорщик из комедийного сериала, находится воинская часть, где служат десантники.
Затем стена стала пустой — ее закрасили электрики. Однако вскоре на ней появились слова Леонова о том, что искусство не затопчешь: «Говорят: сейчас другое время. Другой Бог. Другая нравственность. Другая Правда. Но в том-то и дело, что другого Бога не бывает. И другой нравственности не бывает. И другой Правды. Все затоптать нельзя. Особенно в искусстве».
Позже, в августе 2015 года, будку
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Трансформаторная будка возле дома № 13 на улице Смоленской в Витебске - наверное, самая известная в стране. За последние два года на ней сменили друг друга четыре...
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