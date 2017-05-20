Похищенные в 2014 году картины Левитана возвращены в дом-музей художника в Плесе

21 мая, Плес /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Похищенные в 2014 году пять картин Исаака Левитана возвращены в дом-музей художника в Плесе Ивановской области. Торжественная церемония передачи полотен состоялась сегодня в этом приволжском городке, с которым были тесно связаны жизнь и творчество выдающегося российского живописца, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал на церемонии губернатор Ивановской области Павел Коньков, кража произошла в августе 2014 года. Сразу же началось затяжное расследование. "Было немало скептиков, которые считали, что картины не будут найдены никогда. К счастью, их прогнозы не сбылись", - отметил губернатор.

По его словам, после этого происшествия была серьезно усилена охрана всех музеев в регионе, в том числе и единственного в России Дома-музея Исаака Левитана в Плесе. "Уверен, что теперь сохранность полотен художника теперь будет обеспечена в полной мере", - подчеркнул Павел Коньков.

В числе возвращенных шедевров - этюды "Речная заводь (Прудик)" и "Овраг с забором", картины "Тихая речка" и "Полустанок", натюрморт "Розы". Их поиском занимались сотрудники Федеральной службы безопасности, Главного управления уголовного розыска МВД России, нижегородские и ивановские сыщики.

Картины были найдены в самом начале 2017 года, затем были проведены процедура подтверждения их подлинности и реставрационные работы.

Церемония возвращения полотен состоялась в рамках проходящего 20-21 мая в Плесе Дачного фестиваля им.Шаляпина. На ней присутствовали госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин, деятели искусств, музейные работники.

Белорусские журналисты смогли побывать в Плесе на Шаляпинском фестивале благодаря пресс-туру, организованному Постоянным комитетом Союзного государства и информационным агентством "Россия сегодня".-0-