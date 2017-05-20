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Скульптор Рукавишников: белорусская школа литья - одна из лучших в мире

21.05.2017 15:31 — Новости Культуры | БелТА  
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21 мая, Плес /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская школа литья - одна из лучших в мире. Такое мнение высказал в беседе с журналистами знаменитый скульптор, народный художник России Александр Рукавишников, создавший памятники Владимиру Высоцкому, Юрию Никулину, Муслиму Магомаеву, Мстиславу Ростроповичу, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я работал в Италии и в Беларуси и выделяю этих людей именно для исполнения творческих планов", - сказал мастер.

Он рассказал, что работа в Беларуси, в мастерской в Колодищах в начале творческого пути, оказала немалое влияние на его дальнейшую жизнь. "Сейчас у меня есть мастерская в Солнечногорске под Москвой, и там работает очень много белорусов, - сообщил Александр Рукавишников. - Для меня это народ, который очень внимательно, серьезно и искренне относится к своему делу".

Сегодня в городе Плесе Ивановской области, где 20-21 мая проходит Дачный фестиваль им.Шаляпина, Александр Рукавишников принял участие в церемонии закладки камня на месте будущего памятника знаменитому русскому басу, который часто бывал в этих местах и даже построил здесь дачу. Скульптура будет установлена на самом берегу Волги, а ее создателем станет Александр Рукавишников.

Белорусские журналисты смогли побывать в Плесе на Шаляпинском фестивале благодаря пресс-туру, организованному Постоянным комитетом Союзного государства и информационным агентством "Россия сегодня".-0-

 
 
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"Я работал в Италии и в Беларуси и выделяю этих людей именно для исполнения творческих планов", - сказал скульптор, народный художник России Александр Рукавишников

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