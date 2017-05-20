19 мая в Несвижской городской ратуше состоялся концерт исполнителей на деревянных духовых инструментах, ансамблей флейтистов и кларнетистов.

В начале праздника в Несвижском районном центре культуры открылась художественная выставка, на которой были представлены работы из пленэрного фонда Несвижской детской школы искусств, а также произведений изостудии Дворца культуры ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод".

Прошел гала-концерт белорусской музыки "Несвижское вдохновение Наполеона Орды" в районном Центре культуры.

20 мая в Несвижском костеле струнный оркестр и вокальный ансамбль представили программу "Сакральные традиции Несвижской земли".

Заключительным аккордом "Музы Несвижа-2017" стала программа "В лучах джазового искусства" Национального академического концертного оркестра Беларуси. В мероприятии приняли участие солисты оркестра - лауреаты международных и республиканских конкурсов. Среди них заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело, Татьяна Глазунова, Галина Громович, Валерия Грибусова, Алеся Державец, Дмитрий Кочеровский, Руслан Мусвидас, Александр Соловьев, Евгений Цимбалист.

Праздник искусств "Музы Несвижа" занимает особое место в белорусской культуре. Он проводится Национальным академическим концертным оркестром Беларуси, художественным руководителем и главным дирижером которого является народный артист, лауреат Государственной премии, лауреат премии Союзного государства, почетный гражданин Минской области и Несвижа, профессор Михаил Финберг, при поддержке Минского облисполкома и Несвижского райисполкома.

Каждый год праздник знакомит жителей Минской области с новинками музыки, искусства и науки. Художественно-просветительский проект "Музы Несвижа" - это также восстановление и сохранение лучших страниц белорусского художественного наследия.-0-

Фото Александра Дидевича.