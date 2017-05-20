Проект « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » в своем очередном выпуске рассказывает о Музее истории города Гомеля. Он был создан, чтобы исследовать историю города и рассказать о ней жителям и гостям этого населенного пункта. Старые фотографии, книги и даже музыкальные инструменты — все это (и не только) можно увидеть в музее.





Музей находится в необычном здании — городской особняк был построен в 1820—1822 годах в стиле ампир как часть усадьбы графа Румянцева. В архивных документах он упоминается как «дом для летнего проживания графа». Со временем за ним прочно закрепилось название «Охотничий домик», которое используется гомельчанами и теперь.

Заходя в музей, посетитель попадает в первую часть постоянной экспозиции — интерьеры дворянского городского особняка начала ХХ века. В них можно познакомиться с убранством столовой, спальни и кабинета. Там же находится мебель начала ХХ века, посуда из фарфора и стекла, учебные пособия, дореволюционные периодические издания, альбом для открыток, фотоальбом-гармошка, предметы дамского обихода, старинные фотографии и многое другое.









Затем экспозиция продолжается в зале, рассказывающем об истории города от древности до настоящего дня. Здесь посетители могут ознакомиться с уникальными археологическими находками.

ХIХ — начало ХХ веков было временем наиболее бурного развития города в дореволюционный период. Именно этому времени посвящена вторая половина экспозиционного зала. Тут можно увидеть детскую коляску начала ХХ века, изготовленную, кстати, именно в Гомеле. Сотрудники музея говорят, что эта коляска «гомельская» от «вершков до корешков». Прежде всего, в Гомеле была выкована рама (кстати, обладающая специальной амортизацией), колеса и люлька из лозы. К счастью для маленького гомельчанина, родившегося в начале ХХ века, тогда 90% городских дорог не были вымощены либо имели деревянные тротуары. Брусчатка была только в центре города.

Любопытно, что коляска до сих пор на ходу, ее даже прикатили к музею. Это был подарок жителя города Эдуарда Охтилева. В этой коляске выросло три поколения местных жителей из семьи Поддубных.

Среди других экспонатов зала — щипцы для завивки усов, похвальный лист одной из приходских школ города Гомеля, строительные и клинкерные кирпичи самых различных фирм-изготовителей и многое другое.









О советском периоде рассказывают предметы быта местных жителей: скрипка, сделанная мастером-гомельчанином, календарь-перевертыш, механическая бритва, радиоприемник 1950-х годов, арифмометр «Феликс» и другое.





99% экспонатов из фондов были подарены музею самими гомельчанами. Однако случаются и исключения. Например, коллекцию фото- и киноаппаратов и принадлежностей передал Алексей Никитин из Калуги. Он профессиональный фотограф, руководит в своем городе фотоклубом и в музей истории Гомеля сперва пришел как посетитель. А через пару лет, в 2010 году, в музее выставлялись его работы из проекта «РАССЕЯ». Для нее он привез и коллекцию фотоаппаратов и на открытии неожиданно объявил, что дарит эту коллекцию музею.

Как он потом объяснял, такое решение он принял, когда увидел отношение сотрудников к экспонатам и экспозиции. Музейные работники нежно и аккуратно оттирали пятнышко с зеркала глянцевателя. Через год он передал в фонды советскую любительскую киноаппаратуру.

А в прошлом году музей посетили две жительницы Москвы. Они долго рассматривали экспозицию, а затем спросили, интересуют ли музей книги, связанные с гомельской историей. Сотрудница музея ответила положительно. И тогда Людмила Шаина — одна из посетительниц — подарила книги «История рода Шаиных-Шпицер» и «Вокруг книги «История рода Шаиных-Шпицер». Эти заметки были посвящены жизни гомельской семьи на протяжении более 100 лет (с конца XIX до начала XXI века). Это один из самых ценных экспонатов музея, ведь в издании представлены и личные воспоминания членов семьи, и архивные сведения. Людмила Шаина долгое время работала в одном из архивов Москвы.

На мини-выставке «Следы достоинства и славы» рассказывается о гомельчанах-современниках, которые внесли значительный вклад в развитие города. В этой экспозиции представлены оттиски ладоней и автографы уроженцев города, которые добились большого успеха в разных отраслях. Посетители музея могут «поздороваться» с героями труда, заслуженными деятелями науки и искусства, ветеранами Великой Отечественной войны и известными спортсменами.

Адрес музея: 246 050, Гомель, улица Пушкина, 32. Телефоны: 8 0232 75-58-43, 8 0232 75-16-17.

Время работы: вторник — воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник — выходной.

Цены на входные билеты в 2017 году: школьники — 1 рубль 90 копеек, студенты и учащиеся ссузов — 2 рубля 10 копеек, взрослые — 3 рубля 10 копеек.

Стоимость экскурсий в 2017 году: для школьников — 2 рубля, студентов и учащихся ссузов — 3 рубля, взрослых — 4 рубля.

Справка о проекте Организатором проекта « Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ » выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры Республики Беларусь . Проект является социальным и создан с целью популяризации музейного дела в Республике Беларусь. Его главная задача — информирование общественности о национальном и культурном наследии страны.

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