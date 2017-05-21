Художники из четырех стран собрались на традиционный пленэр под Гродно

22 мая, Гродно /Елена Стасюкевич - БЕЛТА/. Международный художественный пленэр "Гродна - дарог скрыжаванне" пройдет под Гродно с 22 мая по 3 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Гродненского выставочного зала Ирина Сильванович.

Художники соберутся на этот творческий форум восьмой раз. Две недели они будут жить и работать на базе агроусадьбы "Каралiнскі фальварак Тызенгауза". Работы, вдохновленные местами, архитектурой, людьми города, будут представлены на выставке, которая откроется 2 июня в Гродненском выставочном зале.

На этот раз участниками пленэра станут 10 известных мастеров живописи и графики из Литвы, Польши, Швейцарии и Беларуси. Впервые в Гродно приедет из Швейцарии художник Люк Фриден. В прошлом году выставку по итогам предыдущего пленэра посетил посол Швейцарии, который стал инициатором участия в мероприятии этого года представителя своей страны. В итоге в Швейцарии даже провели конкурс, по итогам которого выбран именно этот граффитист. Он работает в стиле street art.

А Саулюс Рудикас из Литвы сам является организатором и участником подобных мероприятий по всему миру. То, что он любит приезжать в Гродно, уже является своеобразной оценкой пленэру.

Польский художник Владислав Петрук уже выставлял свои работы в Гродно во время польско-белорусского творческого проекта. На этот раз известный мастер, вдохновленный графическими листами Наполеона Орды, собирается запечатлеть в подобной технике Гродно и его окрестности.

Известный белорусский пейзажист Александр Гришкевич, влюбленный в красоту природы и архитектуры Королинского фольварка, будет работать на пленэре с этюдником. Гродненец Сергей Гриневич продолжит цикл портретных работ, а иллюстратора Павла Татарникова из Минска интересуют жемчужины местной архитектуры. В пленэре также примут участие Витаутас Пошка из Вильнюса и организатор мероприятия - Александр Сильванович.

"Уровень и известность этого пленэра в Гродно постоянно растет, о чем свидетельствует внимание предыдущих и новых участников. К нам приезжают мастера, получившие мировую известность, которые работают в самых разных жанрах. Они отмечают красоту здешних мест, хорошие условия, предоставленные им для работы", - отметила Ирина Сильванович. Участникам открыты бесплатные визы. В то же время в этом году появились желающие присоединиться к остальным на короткий срок до 5 дней, воспользовавшись безвизовым режимом.

По традиции художники ездят на экскурсии, посещают творческие мастерские, участвуют в различных городских мероприятиях.-0-