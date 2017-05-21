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"Белорусская Прага" открывается в Витебске

22.05.2017 08:58 — Новости Культуры | БелТА  
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22 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Фотовыставка "Белорусская Прага" откроется 24 мая в филиале Витебского центра современного искусства - Арт-пространство "Толстого, 7" и будет посвящена 500-летию издания Франциском Скориной Библии в чешской столице, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

"Выставка талантливой минской фотохудожницы Юлии Мацкевич организована ВЦСИ при поддержке посольства Чешской Республики в Минске. И на открытии помимо самого автора мы ожидаем Чрезвычайного и Полномочного Посла Чешской Республики в Республике Беларусь Милана Экерта. К празднованию столь значимого юбилея нам очень приятно показать с помощью фоторабот не только красоты Праги, но и ее многовековую привлекательность для белорусов. Именно этот город 500 лет назад играл для нас большую роль и сейчас также значим. В Праге более 20 исторических мест, в том числе связанных с событиями, которые объединяли белорусов и чехов еще во времена Великого княжества Литовского", - отметили организаторы.

Юлия Мацкевич в своих фотоработах собирает своеобразные "пазлы белорусских мест" в Праге. "Например, в этом проекте я покажу дом, где жил оперный певец мирового уровня с белорусскими корнями Михаил Забейда-Сумицкий, - пояснила автор. - Также зрители увидят снимки с территории так называемого Литовского коллегиума. А Франциску Скорине - пражскому королевскому садовнику и белорусскому первопечатнику - будет посвящена целая фотоистория в нескольких работах экспозиции".

Выставка будет работать по 18 июня.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Выставка талантливой минской фотохудожницы Юлии Мацкевич организована ВЦСИ при поддержке посольства Чешской Республики в Минске. И на открытии помимо самого...

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