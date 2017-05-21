В Полоцке открылся сезон уличных концертов

В Полоцке открыли сезон для уличных музыкантов специальным проектом, сообщили в пресс-службе местного райисполкома.

«Концепция проекта „Уличный музыкант“ основана на эксклюзивных запланированных и спонтанных концертах возле значимых мест в Полоцке, которые будут проходить в выходные дни с мая по сентябрь. Таким образом мы стремимся популяризировать рок-музыку, приобщать к ней жителей, выявлять и поддерживать талантливых музыкантов, повышать уровень исполнительского мастерства», — пояснили в пресс-службе.

Первое событие проекта состоялось вечером 20 мая у фонтана на проспекте Франциска Скорины. Две полоцкие рок-группы — «Версия» и The Рынок — представили публике на зеленом проспекте авторские песни и кавер-версии известных мировых хитов.

Организаторы проекта — райисполком и городской Дворец культуры.