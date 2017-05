Группа Metallica получила награду Billboard за новый альбом

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Американская рок-группа Metallica получила премию "Лучший рок-альбом года" на церемонии вручения наград журнала Billboard, в прошлый раз приз издания рокеры получали почти 20 лет назад.

Церемония награждения Billboard состоялась ночью с воскресенья на понедельник в Лас-Вегасе. Основана Billboard Music Awards была в 1989 году одноименным музыкальным журналом — один из самых влиятельных в мире музыки.

По итогам очередной церемонии награждения триумфатором стал рэпер Drake — он получил сразу 13 наград, тем самым обогнав по количеству премий британскую поп-диву Адель. Среди премий Дрейка — "Лучший артист года", "Лучший альбом в стиле рэп" и ряд других. В главной номинации он обошел таких звезд, как Адель, Бейонсе и Джастин Бибер.



© REUTERS Steve Marcus 30-летний музыкант побил рекорд британской певицы Адель, которая получила 12 премий Billboard Music Awards в 2012 году.

Получила награду этой ночью и рок-группа Metallica — предыдущий приз от Billboard коллектив получал в 1999 году. Экспертами был признан лучшим их новый альбом "Hardwired…To Self Destruct".

"Лучшей певицей года" назвали Бейонсе, а группа Twenty One Pilots названа самой популярной группой года. Самой продаваемой песней назвали сингл Джастина Тимберлейка Can't Stop The Feeling".

Лучшим новым исполнителем назвали Малика Зейна, более известного как Zayn.

Лауреатов премии "Биллборда" выбирают по многим критериям: от количества продаж альбомов и синглов до количества запросов в интернет-поисковиках и иных.