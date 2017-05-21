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Новый "Чужой" возглавил белорусский прокат

22.05.2017 11:04 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая — Sputnik. Фантастический боевик "Чужой: завет" возглавил белорусский прокат по итогам минувшей недели, сообщили Sputnik в столичном "Киновидеопрокате".

Новый "Чужой" возглавил белорусский прокат
© Фото: CBS
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"Чужой: завет" — новый боевик от Ридли Скотта, автора оригинальных фильмов о "Чужом" в космосе. В белорусский прокат картина вышла в минувший четверг — и смогла возглавить белорусский и российский прокат.

Только в столичной госсети кинотеатров новый "Чужой" заработал более 75 тысяч рублей, на него сходили около 14,5 тысяч зрителей. По количеству зрителей боевик обходят новый фильм Гая Ричи "Меч короля Артура" (22,9 тысяч человек) и комедия "Стражи Галактики. Часть 2" (15,6 тысяч зрителей), однако их кассовые сборы меньше.

Замыкают список лидеров белорусского проката фильм Валерия Тодоровского "Большой" и мультфильм "Трио в перьях".

В мировом кинопрокате и "Чужой", и "Меч короля Артура" идут не очень успешно, несмотря на в целом положительные отзывы со стороны зрителей. Боевик Скотта за выходные заработал лишь порядка 30 миллионов долларов, лента Ричи идет с небольшим отрывом и за две недели смогла получить лишь около 100 миллионов долларов при бюджете в 175 миллионов.

Уже в этот четверг 25 мая в кино выйдут новые "Пираты Карибского моря" — как ожидается, лента возглавит кинопрокат на несколько недель и преодолеет планку по кассовым сборам в миллиард долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Фантастика собрала наибольшую кассу по итогам прошедшей недели, хотя по количеству зрителей уступила лентам "Меч короля Артура" и "Стражи Галактики. Часть 2".

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