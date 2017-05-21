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В Канаде морской лев напал на девочку и попытался утащить ее под воду
22.05.2017 11:29 — Новости Культуры | Tut.by
Морской лев напал на ребенка в канадском городе Ричмонде. Видео этого происшествия
Вначале ничего не предвещало беды: животное плавало рядом с причалом, и люди подкармливали его хлебом. Неожиданно морской лев попытался схватить девочку, которая наклонилась к воде. Ребенок увернулся, но вскоре опрометчиво сел на причал, повернувшись ко льву спиной.
Через несколько секунд морской лев схватил девочку за платье и утащил в воду. Правда, за ней сразу бросился один из мужчин, который спас ребенка. Как сообщается, в результате происшествия никто не пострадал.
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Морской лев напал на ребенка в канадском городе Ричмонде. Видео этого происшествия опубликовал на Youtube местный студент.
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