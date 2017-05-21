В Канаде морской лев напал на девочку и попытался утащить ее под воду

Морской лев напал на ребенка в канадском городе Ричмонде. Видео этого происшествия опубликовал на Youtube местный студент.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Вначале ничего не предвещало беды: животное плавало рядом с причалом, и люди подкармливали его хлебом. Неожиданно морской лев попытался схватить девочку, которая наклонилась к воде. Ребенок увернулся, но вскоре опрометчиво сел на причал, повернувшись ко льву спиной.

Через несколько секунд морской лев схватил девочку за платье и утащил в воду. Правда, за ней сразу бросился один из мужчин, который спас ребенка. Как сообщается, в результате происшествия никто не пострадал.