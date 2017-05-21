ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая коллекция белорусского бренда Candy Lady будет показана на Неделе моды в Азербайджане

22.05.2017 11:54 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая коллекция белорусского бренда Candy Lady будет показана на Неделе моды в Азербайджане, сообщили БЕЛТА в оргкомитете Belarus Fashion Week.

По словам руководителя оргкомитета BFW Янины Гончаровой, совместная работа Belarus Fashion Week и Azerbaijan Fashion Week позволит дизайнерам двух стран получить новые возможности для презентации своих трудов.

"Мода - международная сфера, для которой нет границ и преград, поэтому, я считаю, мы должны развивать международные связи, чтобы белорусские дизайнеры могли этим пользоваться", - уверена руководитель Недели моды в Беларуси.

Бренд Candy Lady основан Ольгой Барабанщиковой. Новая коллекция носит название "Pure Harmony" и специально разработана для презентации на Востоке. Она навеяна внутренней гармонией, спокойствием и целостностью с природой. Истинная гармония - это единство с собой и миром, возможность увидеть прекрасное внутри и вокруг. "Pure Harmony" призвана передать чувства умиротворения, красоты, уверенности. Ведь одежда - дополнительный элемент для самовыражения.

Коллекция уже была презентована на Belarus Fashion Week в мае 2017 года. "В коллекцию вошли как исключительно женственные модели, которые воплощают нежность, чуткость и изящество, так и новые изделия, например, спортивный костюм. Современный мир настолько динамичный и быстрый, что иногда нужно менять туфли на кроссовки, чтобы везде успеть", - комментирует руководитель бренда Ольга Барабанщикова.

Belarus Fashion Week сотрудничает с Неделями моды в России, Украине, Сербии, Польше, Италии, Германии, Китае. Также заключены соглашения о сотрудничестве с Казахстаном и Грузией. Представителей из этих стран приедут в Минск уже этой осенью. Подобное сотрудничество позволяет продвигать отечественные бренды на международном уровне.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам руководителя оргкомитета BFW Янины Гончаровой, совместная работа Belarus Fashion Week и Azerbaijan Fashion Week позволит дизайнерам двух стран получить новые возможности для...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Новинки белорусского книгоиздания представили на Варшавской книжной ярмарке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика