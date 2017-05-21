22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая коллекция белорусского бренда Candy Lady будет показана на Неделе моды в Азербайджане, сообщили БЕЛТА в оргкомитете Belarus Fashion Week.

По словам руководителя оргкомитета BFW Янины Гончаровой, совместная работа Belarus Fashion Week и Azerbaijan Fashion Week позволит дизайнерам двух стран получить новые возможности для презентации своих трудов.

"Мода - международная сфера, для которой нет границ и преград, поэтому, я считаю, мы должны развивать международные связи, чтобы белорусские дизайнеры могли этим пользоваться", - уверена руководитель Недели моды в Беларуси.

Бренд Candy Lady основан Ольгой Барабанщиковой. Новая коллекция носит название "Pure Harmony" и специально разработана для презентации на Востоке. Она навеяна внутренней гармонией, спокойствием и целостностью с природой. Истинная гармония - это единство с собой и миром, возможность увидеть прекрасное внутри и вокруг. "Pure Harmony" призвана передать чувства умиротворения, красоты, уверенности. Ведь одежда - дополнительный элемент для самовыражения.

Коллекция уже была презентована на Belarus Fashion Week в мае 2017 года. "В коллекцию вошли как исключительно женственные модели, которые воплощают нежность, чуткость и изящество, так и новые изделия, например, спортивный костюм. Современный мир настолько динамичный и быстрый, что иногда нужно менять туфли на кроссовки, чтобы везде успеть", - комментирует руководитель бренда Ольга Барабанщикова.

Belarus Fashion Week сотрудничает с Неделями моды в России, Украине, Сербии, Польше, Италии, Германии, Китае. Также заключены соглашения о сотрудничестве с Казахстаном и Грузией. Представителей из этих стран приедут в Минск уже этой осенью. Подобное сотрудничество позволяет продвигать отечественные бренды на международном уровне.-0-