|
Объявлены наследники Принса, но тяжба еще не закончена
22.05.2017 12:05 — Новости Культуры | Tut.by
Родная сестра и пять сводных братьев и сестер поп-певца Принса объявлены его законными наследниками — спустя более года после его смерти.
Певец
Он не оставил завещания и не имел детей.
По сообщениям, общая стоимость его имущества составила около 200 миллиона долларов, однако около половины этой суммы может уйти на уплату налогов.
Наследство легендарного музыканта оспаривали 45 человек. В их числе — заключенный тюрьмы в Колорадо, ошибочно утверждавший, что является сыном Принса.
В июле прошлого года судья отверг 29 заявлений и распорядился о проведении анализа ДНК в отношении ряда других претендентов.
В составе имущества Принса — недвижимость и авторские права на его
Вынося вердикт, окружной судья Кевин Айди заявил, что те, кому отказано в праве на наследство, должны получить время, необходимое для подачи апелляции.
Из-за этого решения сестра Принса Тика Нельсон и его пять сводных братьев и сестер — Шарон Нельсон, Норрин Нельсон, Джон Нельсон, Омар Бейкер и Альфред Джексон — должны ждать еще год, чтобы получить свою долю наследства.
Распорядители музыкального наследия Принса достигли соглашения о том, что его альбомы будут доступны через стриминговые сервисы, и в скором времени ожидается выпуск некоторых произведений Принса.
Среди них — оцифрованный альбом «Purple Rain», два ранее не выпускавшихся диска с новым материалом и два фильма с записью его концертов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родная сестра и пять сводных братьев и сестер поп-певца Принса объявлены его законными наследниками - спустя более года после его смерти.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии