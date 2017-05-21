Объявлены наследники Принса, но тяжба еще не закончена

Родная сестра и пять сводных братьев и сестер поп-певца Принса объявлены его законными наследниками — спустя более года после его смерти.



Принс. Фото: Wikimedia

Певец умер в апреле 2016 года в своей студии Paisley Park в штате Миннесота от случайной передозировки опиоидного анальгетика фентанила.

Он не оставил завещания и не имел детей.

По сообщениям, общая стоимость его имущества составила около 200 миллиона долларов, однако около половины этой суммы может уйти на уплату налогов.

Наследство легендарного музыканта оспаривали 45 человек. В их числе — заключенный тюрьмы в Колорадо, ошибочно утверждавший, что является сыном Принса.

В июле прошлого года судья отверг 29 заявлений и распорядился о проведении анализа ДНК в отношении ряда других претендентов.

В составе имущества Принса — недвижимость и авторские права на его музыкальные произведения , включая такие хиты как «Let's Go Crazy» и «When Doves Cry», а также неопубликованный материал.

Вынося вердикт, окружной судья Кевин Айди заявил, что те, кому отказано в праве на наследство, должны получить время, необходимое для подачи апелляции.

Из-за этого решения сестра Принса Тика Нельсон и его пять сводных братьев и сестер — Шарон Нельсон, Норрин Нельсон, Джон Нельсон, Омар Бейкер и Альфред Джексон — должны ждать еще год, чтобы получить свою долю наследства.

Распорядители музыкального наследия Принса достигли соглашения о том, что его альбомы будут доступны через стриминговые сервисы, и в скором времени ожидается выпуск некоторых произведений Принса.

Среди них — оцифрованный альбом «Purple Rain», два ранее не выпускавшихся диска с новым материалом и два фильма с записью его концертов.