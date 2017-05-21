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Metallica и Бейонсе стали лауреатами Billboard Music Awards

22.05.2017 12:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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В ходе торжественной церемонии, состоявшейся в Лас-Вегасе (штат Невада), были объявлены лауреаты престижной премии журнала Billboard. Об этом сообщило издание на своем сайте.


Певец Дрейк. Фото: Википедия

Главным триумфатором премии Billboard Music Awards стал канадский музыкант, продюсер и актер Дрейк, который получил рекордные 13 наград. Среди них «Лучший артист», «Лучший певец», «Лучший исполнитель» и «Лучший рэпер». А его альбом «View» был объявлен «Лучшим альбомом в стиле рэп».

По пять наград получили американская певица Бейонсе (в том числе «Лучшая певица») и американский дуэт Twenty One Pilots («Самая популярная группа»).

Американский певец Джастин Тимберлейк победил в номинации «Самая продаваемая песня». А коллектив Metallica завоевал премию награду как «Лучший рок-альбом». Любопытно, что в прошлый раз коллектив победил в одной из номинаций в 1999 году.

Billboard Music Awards — одна из трех крупнейших музыкальных наград в США (наряду с «Грэмми» и American Music Awards).

 
 
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В ходе торжественной церемонии, состоявшейся в Лас-Вегасе (штат Невада), были объявлены лауреаты престижной премии журнала Billboard. Об этом сообщило издание на своем...

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