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Генпродюсер НТВ анонсировал новый проект "Ты супер! Танцы"

22.05.2017 13:17 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая — Sputnik. Осенью на телеканале НТВ выйдет проект ″Ты супер! Танцы″, сообщил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" генеральный продюсер канала Тимур Вайнштейн.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Финал музыкального шоу "Ты супер!", в котором примет участница белоруска Дарья Чернова, состоится 26 мая в  Государственном Кремлевском Дворце.

"Следующей весной на НТВ обязательно будет второй сезон проекта ″Ты супер!″, но мы подумали, что до весны так долго ждать, и решили осенью запустить другой проект — "Ты супер! Танцы". Есть очень много талантливых ребят, которые танцуют, причем не только соло, но и парами. Мы начинаем кастинг, объявляем об этом сегодня″, — сообщил Вайнштейн.

Обращаясь к действующему жюри, Тимур Вайнштейн пошутил, что танцевальное шоу будут судить не они.

В новом проекте, также как и в "Ты супер!", будут участвовать воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей с территории бывшего СССР.

 
Теги: Минск
 
 
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