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Перекрашенные за 20 тысяч евро индонезийские трущобы стали местом паломничества туристов

22.05.2017 13:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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Индонезийские трущобы превратили в туристическую достопримечательность, раскрасив местные дома в яркие цвета. Власти страны потратили на преображение местности около 20 тысяч евро.

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Некогда обветшалая деревня в индонезийской провинции Центральная Ява теперь привлекает туристов со всего мира. Все дома здесь превратились в настоящие произведения искусства: их покрасили в яркие цвета и разрисовали узорами.

Автором красочного проекта стал местный школьный учитель. Он сказал, что вдохновился похожими работами в других частях страны. Название поселения Кампунг Пеланги в переводе означает «Радужная деревня».

Власти страны выделили на преображение деревни триста миллионов индонезийских рупий, или около 20 тысяч евро.

За месяц, в течение которого велись работы, населенный пункт изменился до неузнаваемости: от былых трущоб не осталось ни следа. Теперь сюда каждый день съезжаются туристы, чтобы сфотографироваться на фоне красочных домов.

Сами индонезийцы говорят, что раньше даже не обращали внимания на поселение, но теперь его трудно не заметить.

Трансформация деревни продолжается: некоторые дома еще предстоит привести в порядок и разукрасить.

 
 
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Индонезийские трущобы превратили в туристическую достопримечательность, раскрасив местные дома в яркие цвета. Власти страны потратили на преображение местности...

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