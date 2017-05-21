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Белтелерадиокомпания стала лидером белорусского эфира в день трансляции финала "Евровидения-2017"

22.05.2017 15:56 — Новости Культуры | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания стала абсолютным лидером белорусского телеэфира 13 мая, в день трансляции финала международного конкурса песни "Евровидение-2017", сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

Высокие медиапоказатели обеспечены во многом уникальным контентом - эксклюзивной прямой трансляцией самого популярного музыкального конкурса Европы, отметили в пресс-службе.

По сведениям ООО "Алькасар Медиа Сервис", основанных на данных о популярности телеканалов ЧУП "Реальное измерение", доля телесмотрения финала песенного форума составила 25,2%.

Всего же два полуфинала и финал "Евровидения-2017" посмотрели 2 млн 50 тыс. человек. Зрительская аудитория первого полуфинала составила 676 тыс. человек. Второй квалификационный раунд, в котором выступал официальный представитель Беларуси - группа NaviBand с песней "Гісторыя майго жыцця" - смотрели уже 1 млн 48 тыс. человек. Финальное шоу в прямом эфире "Беларусь 1" собрало у экранов телевизоров 1 млн 290 тыс. поклонников международного песенного конкурса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Высокие медиапоказатели обеспечены во многом уникальным контентом - эксклюзивной прямой трансляцией самого популярного музыкального конкурса Европы, отметили в...

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