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Благотворительный концерт к Международному дню защиты детей пройдет в "Минск-арене" 25 мая

22.05.2017 16:19 — Новости Культуры | БелТА  
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Благотворительный концерт к Международному дню защиты детей пройдет в "Минск-арене" 25 мая

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный концерт к Международному дню защиты детей пройдет в "Минск-арене" 25 мая, сообщили БЕЛТА организаторы.

В концерте примут участие звезды белорусской и российской эстрады: Сосо Павлиашвили, народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская, заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева, Анастасия Тиханович, Искуи Абалян, Тео и Ольга Рыжикова, Герман, Ольга Плотникова, Лариса Грибалева, Галина Шишкова, Валерий Дайнеко, Руслан Миткевич, UZARI, Надежда Мисякова, кубинский дуэт Барбара и Эдуардо, Вадим Мезга, шоу "Аллюр", арт-группа "Вдохновение", Аrt-Fashion Асаdemy MADEMOISELLE ADR`I, а также детские творческие коллективы.

Это уже десятый по счету благотворительный концерт, который проводят в Минске благотворительные фонды "Прикосновение к жизни" и "Родник доброты".

Мероприятие проводится при поддержке министерств здравоохранения, образования, культуры, информации, труда и социальной защиты, Комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета, Республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб", ООО "Белорусский союз женщин". Организатором выступает заслуженный коллектив Беларуси "Музыкальная капелла "Сонорус" Минской области".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Это уже десятый по счету благотворительный концерт, который проводят в Минске благотворительные фонды "Прикосновение к жизни" и "Родник доброты".

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