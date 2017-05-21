Маршрут по подземным галереям столетнего форта открылся под Гродно

Гродненская крепость. Фото из архива

22 мая, Гродно /Сергей Гаврицкий - БЕЛТА/. Под Гродно открыли уникальную музейную экспозицию, с экскурсией можно посетить подземные галереи столетнего форта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Гродненском районе для туристов открылся самый известный - IV форт Гродненской крепости, единственный (из 13 фортификационных сооружений) полностью сохранившийся до наших дней. Форт построен в 1914 году, а уже в августе-сентябре 1915 года его гарнизон принял на себя удар германской армии.

Внутри форта обстановка максимально приближена к тем временам. Несмотря на то, что он использовался в качестве законсервированного командного пункта до 1970-х годов, для туристов воссоздали атмосферу столетней давности. На экскурсию по 150-метровому подземному маршруту посетители выходят в касках и с мощными фонарями.

"Открытие нового объекта - очередной шаг в реализации концепции музеефикации. Он, уверен, будет привлекательным как для туристов из Беларуси, так и для иностранцев, ведь форт входит в территорию безвизовой зоны", - сказал заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. Он подчеркнул, что подобные объекты повышают привлекательность региона для иностранных туристов. Правом без визы посетить Гродно и окрестности с октября 2016 года уже воспользовались более 14,5 тыс. иностранцев.

В Гродненской области действует 18 музеев и более 300 музейных экспозиций. Концепция предусматривает в течение 2017-2018 годов открытие свыше 60 новых музеев и музейных экспозиций. "Все это будет способствовать не только привлечению туристов, но и поможет нам в образовании, поможет занять детей, заинтересовать, показать им историю на интересных примерах, воспитать в патриотическом плане", - подчеркнул Виктор Лискович. В Гродненской области только за апрель школьники побывали на 3 тыс. экскурсий.

Дети стали одними из первых посетителей и открытого для туристов IV форта Гродненской крепости. Как рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского райисполкома Наталья Романович, форт будет доступен для туристов круглый год, посещать его возможно по предварительным заявкам. При желании для гостей будет организована анимационная программа. Заинтересовались новым объектом на туристической карте и фирмы, занятые в сфере услуг и работающие в том числе с иностранцами. Она отметила, что это лишь первый в шаг в создании на месте форта полноценного туристического объекта. В планах открытие музейной комнаты, расширение анимационных программ.

Накануне Первой мировой войны вокруг Гродно на расстоянии около 10 км было построено 13 фортов. Большинство из них во время той войны были взорваны.-0-