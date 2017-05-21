Странствие окончено: старейший цирк США дает последнее представление

Много лет назад я возвращался вечером домой, подъехал к тоннелю, который соединяет Манхэттен с Куинсом, и внезапно наткнулся на огромную пробку. Машины стояли тихо и чего-то ожидали. Потом я увидел, что из темноты на меня идет слон.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Когда ты сидишь в легковой машине, бредущие рядом слоны кажутся еще больше, чем они есть на самом деле. Из черного зева туннеля вышло больше десятка четырехтонных исполинов, а за ними гуськом проследовали лошади и вереница диких зверей, которых везли в клетках на колесиках.

Поскольку слоны мирно шагали мимо в сопровождении погонщиков, я быстро сообразил, что передо мною не массовый побег из зверинца, но лишь потом узнал, что присутствовал при марш-броске знаменитого странствующего цирка Ringling Bros. из «Мэдисон сквер гардена» в Куинс.

Эти ежегодные шествия происходили много десятилетий, но навсегда закончились в 2010 году, а в это воскресенье цирк даст свое «Величайшее представление в мире» в последний раз, да и то не в «Гардене», а в Юниондейле под Нью-Йорком.

Выступление будет транслироваться в «Фейсбуке» и на сайте цирка.

Цирк, просуществовавший почти полтора столетия, не выдержал конкуренции со смартфонами и видеоиграми, а также многолетних протестов борцов за права животных, хотя не проиграл им ни одного иска и даже отсудил 25 миллионов долларов.

Год назад цирк отправил азиатских слонов на покой в свое угодье во Флориде, и их отсутствие тоже плохо повлияло на сборы. В январе хозяева объявили, что 21 мая цирк выступит в последний раз.



Фото носит иллюстративный характер

В Америке останутся еще примерно 23 цирка, в которые может устроиться часть артистов Ringling Bros., где работают около 500 человек. В их числе и россияне, и уроженцы Средней Азии. Многие наездники, например, родом из Казахстана и Узбекистана.

Предсказывают, что некоторые уволенные артисты теперь откроют свои собственные цирки.

Полностью цирк называется Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus и состоит из двух коллективов, один из которых дал свое последнее представление 7 мая и расформирован. Последнее представление дает второй состав.

Большой пожар

До 1957 года цирк выступал в собственных шатрах, содержавших до пяти арен каждый, но после этого стал работать лишь в перманентных сооружениях.

Десять лет спустя семья Ринглингов продала цирк, и сейчас он входит в конгломерат Feld Entertainment, возглавляемый Кеннетом Фелдом.

Цирк передвигается по железной дороге в полуторакилометровом составе из 60 вагонов, 40 пассажирских и 20 грузовых. Часть из них уже куплена коллекционерами или поклонниками циркового искусства.

Какое-то имущество достанется цирковому музею в Барабу (штат Висконсин), где пятеро из семи братьев Ринглинг создали в 1884 году свой первый маленький цирк.

Их конкуренты Барнум и Бейли были тогда на вершине популярности, но Ринглинги купили их цирк в 1907 году. Сперва цирки выступали отдельно, но в 1919 году братья Ринглинги решили их объединить.

Цирк со временем приобрел такое культурное значение, что в 1942 году президент Рузвельт выдал ему специальное разрешение пользоваться железными дорогами, доступ к которым был резко ограничен из-за войны.

Военные, однако, отказались предоставить цирку средства для водоотталкивающей пропитки шатров, и для это стали использовать парафин, разведенный в бензине. Он хорошо отталкивал воду, но еще лучше горел, и 6 июля 1944 года во время дневного представления в Хартфорде (штат Коннектикут) шатер вспыхнул.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Хотя пожарные приехали незамедлительно, погибло около 167 человек.

Несколько руководителей цирка сели в тюрьму, а его хозяева тратили следующие десять лет всю прибыль на удовлетворение исков города и потерпевших.

Война проиграна?

После войны дела у цирка пошли хуже из-за конкуренции кинофильмов и телевидения, но он держался до сих пор, несмотря на неуклонный рост расходов, сокращение аудитории, судебные иски и пикеты защитников прав животных, которые иногда шли на крайние меры.

В 2012 году цирк узнал, что истцы, судившие его за скверное обращение с азиатскими слонами, дали одному из рабочих 190 тысяч долларов за дачу ложных показаний, которые легли в основу дела.

Цирк подал в суд на истцов и получил более 9 миллионов долларов.

Но защитники животных продолжали свою публичную кампанию, и власти вводили всё новые ограничения, прежде всего на использование слонов, всегда бывших любимцами публики.

«Я не могу воевать с мэрией», — разводит руками владелец цирка Кеннет Фелд, повторяя известную американскую поговорку «you can’t fight City Hall».

«Этой очень жестокой компании давно пора было окончить свои дни», — с одобрением заявила телекомпании Эн-би-си Эшли Бернс из организации «Люди за этичное обращение с животными» (РЕТА).

Заставив цирк отправить на покой слонов, активисты продолжали клеймить его за использование других животных: от тигров, леопардов и кенгуру до лошадей и коз. Протесты планируются и во время финального представления.



Фото носит иллюстративный характер

Представители Ringling Bros. отрицают обвинения в жестокости и говорят, что уже подыскали пристанище для примено половины из наличной сотни цирковых животных. Те из них, что принадлежат своим дрессировщикам, останутся у них, как, например, тигры знаменитого циркача англичанина Александра Лейси.

Он тратит 5 тысяч долларов в неделю, потчуя тигров говядиной, курятиной и коровьими печенью и сердцами. После закрытия цирка он собирается податься со своими тиграми в Германию, где живет его брат-дрессировшик.

Лейси говорит, что все его коллеги убиты происходящим.

«На душе, конечно, тяжело, — сказал журналистам двухметровый чернокожий шпрехшталмейстер цирка Джонатан Ли Иверсон, который исполняет гимн США в начале каждого представления, — но всему приходит конец».