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В день рождения пионерской организации ее ряды пополнили 135 юных толочинцев

22.05.2017 13:08 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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В день рождения пионерской организации ее ряды пополнили 135 юных толочинцев
95 лет назад 19 мая первые мальчишки и девчонки повязали красные галстуки и стали называть себя пионерами. До сей поры жива традиция проводить торжественный сбор по приему в члены детской организации.

19 мая возле памятника “Освобождение” собрались 135 октябрят. Для них этот день стал знаменательным, в торжественной обстановке они, как когда-то их дедушки, бабушки, мамы и папы, были приняты в ряды пионерской организации.

Этому событию предшествовало их активное участие в жизни школы и своих классов, изучение истории пионерского движения, символов и ритуалов, знакомство с законами и традициями пионеров. Право зачитать торжественное обещание было предоставлено председателю Детской палаты районной пионерской организации Екатерине Гавриловой. Затем пионервожатые, старшие пионеры повязали октябрятам пионерские галстуки и подарили им пионерский знак, символ торжественного сбора.

Юлия КАПРАНОВА.

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95 лет назад 19 мая первые мальчишки и девчонки повязали красные галстуки и стали называть себя пионерами. До сей поры жива традиция проводить торжественный сбор по...

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