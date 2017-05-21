Лев Рыжков, Sputnik.

Самыми дисциплинированными участниками пресс-конференции оказались дети-финалисты. Одетые в яркие, красивые футболки с логотипом проекта, они первые появились в большом Президентском зале. Потом вошли взрослые участники пресс-мероприятия и немного приоткрыли завесу тайны над тем, что ждет зрителей в Кремле и у экранов.

Возможность чуда

По словам главного телепродюсера НТВ Тимура Вайнштейна, финалистам предстоит выступить на самой сложной и ответственной сцене России, перед выходом на подмостки которой волнуются даже взрослые артисты. Вайнштейн отметил, что в успехе проекта, сочетавшего развлекательную составляющую и социальную значимость, первоначально сомневались многие. Однако опасения оказались напрасны и проект "Ты супер!" стал одним из лидеров субботнего вечернего эфира.

От аналогов шоу "Ты супер!" отличается и тем, что участники проекта по его завершению, не уходят в пустоту. Если участники "Голоса" строят в дальнейшем свои сольные карьеры самостоятельно, то у конкурсантов проекта "Ты супер!" будущее уже расписано. У некоторых даже по часам и на много месяцев вперед. Кого-то пригласили сниматься в кино, кого-то — выступить с профессиональными артистами. Но практически все из них примут участие в мюзикле "Республика Шкид", постановка которого сейчас активно готовится.

Вайнштейн поблагодарил партнеров — агентство Sputnik, которое не только информационно поддержало проект, но и помогло с проведением кастинга в детских домах и интернатах постсоветских стран. В проекте приняли участие дети не только из России, но и из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

По сути, Sputnik дал возможность совершиться чуду и помог юным талантам раскрыться и получить известность.

Проект, где сбываются мечты

"Нас всех объединяет слово "сопричастность". На протяжении уже нескольких лет мы ведем проект "Найди меня, мама!" Мы пытаемся помочь ребятам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. И поэтому, когда нам предложили принять участие в этом проекте, мы, конечно же, с радостью подключились и сделали все возможное, чтобы провести кастинг на постсоветском пространстве и найти талантливых ребят", — отметила на пресс-конференции заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Елена Чепурных.

Также она отметила, что было сделано все возможное, чтобы ребята получали слова поддержки из родных стран.

"Мы, конечно, не такие большие волшебники как НТВ. Но мы постарались исполнить хотя бы маленькие мечты ребят. В Кыргызстане, благодаря Sputnik, Урмат Мырсаканов осуществил свою давнюю мечту — встретиться с футболистами национальной сборной страны. Он стал почетным двенадцатым игроком сборной и на радостях сказал, что, может быть, не будет больше петь", — добавила Чепурных.

Это не единственный пример. В Азербайджане семнадцатилетняя Парвана Алджанова станет официальным голосом радио Sputnik. Певец, победитель Евровидения Эльдар Гасымов вручил Парване сертификат на уроки вокала. В Армении Сабина Манвелян и Ангелина Папикян станут соведущими музыкального проекта Sputnik. А в Молдове Аня Ерхан и Кристина Коваленко уже встретились с музыкантами группы SunStroke Project, которые представляли страну на Евровидении-2017, и заручились обещаниями профессиональной поддержки.

По словам Чепурных, Sputnik готовит специальный приз для участников проекта. Какой? Узнаем 26 мая.

Урок для взрослых

Поскольку пресс-конференция проходила в формате видеомоста, слушатели, болельщики и друзья из стран, откуда приехали участники, смогли оказать им свою поддержку. Так, финалистка Даша Чернова услышала дружеские слова из родного Минска, и они ее растрогали до слез.

Но самая бурная и эмоциональная поддержка досталась абхазской участнице Леры Адлейба. В пресс-центр Sputnik Абхазия приехали ее отец Ахра Адлейба и учительница музыки Лиана Цвижба, которые напутствовали Леру так проникновенно, что аплодисментами взорвались студии на всех "концах" видеомоста.

К концу пресс-конференции Тимур Вайнштейн раскрыл некоторые секреты будущего финального концерта: в Кремле выступят дети из всех стран, которые принимали участие в проекте. И будут петь в дуэте со звездами.

Специально из Эстонии приезжает Анне Вески, из Казахстана — Роза Рымбаева. С азербайджанской девочкой Парваной будет петь Полад Бюль-Бюль-оглы, с грузинской участницей Наной — Тамара Гвердцители, с армянской Ангелиной — Зара. Будут выступать Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, "Бурановские бабушки", Слава и другие известные на постсоветском пространстве артисты.

"Мы постарались сделать "Ты супер!" проектом без границ, Это на нашем проекте получилось. Мы ни разу не говорили о каких-то межнациональных проблемах, которые, к сожалению, на постсоветском пространстве. Надеюсь, что смотря на наших детей, взрослые станут немножко умнее. Спасибо детишкам из всех стран за дружбу и такой урок нам, взрослым", сказал на пресс-конференции Вайнштейн.

"Ты супер!" — уникальный музыкальный проект, в котором приняло участие 52 участника из 12 стран. Благодаря НТВ, агентству Sputnik и Министерству образования и науки РФ дети с непростой судьбой смогли поразить своим талантом многомиллионную зрительскую аудиторию и поработать с лучшими педагогами и продюсерами.