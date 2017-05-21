22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни славянской культуры и письменности проходят в польском Бельске-Подляском, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

В воскресенье, 21 мая, прошло официальное открытие III Дней славянской культуры и письменности "Пролаг" в Бельске-Подляском. Мероприятие посвящено 500-летию белорусского и восточнославянского книгопечатания.

Цикл разнообразных мероприятий проходит с 19 по 27 мая и включает выставки, конференции, концерты, театральные постановки для детей и взрослых, торговлю белорусскими товарами и книгами, встречи с писателями и народными мастерами, литургии в местных православных храмах.

В первые дни праздничных мероприятий прошли показ фолк-рок оперы "Всеслав Чародей", выставка, посвященная Франциску Скорине, авторский показ коллекций белорусской моды, выступления белорусских творческих коллективов - "У нескладовае", "Грамніцы", "Каханачка". Активное участие в мероприятиях принимают школы и лицеи с дополнительным изучением белорусского языка из Бельска-Подляского и Белостока, местные творческие коллективы и общественные организации, православное братство св. Кирилла и Мефодия.

Организатором праздничных мероприятий уже третий год подряд выступает товарищество "Музей малой Айчызны ў Студзіводах" при поддержке местных властей, культурного центра Беларуси в Польше, фонда имени Константина Острожского. Оорганизаторами с белорусской стороны выступили посольство Беларуси в Польше, Национальная библиотека Беларуси, НАН Беларуси, Белорусская государственная филармония, Республиканский театр белорусской драматургии, Государственный университет культуры и искусств, ряд других университетов, творческих коллективов из Минска, Гродно, Бреста.-0-