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На торги в США выставят личный самолет Элвиса Пресли

22.05.2017 23:12 — Новости Культуры | Tut.by  
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Личный самолет «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли (1935−1977) будет на этой неделе выставлен на аукцион в США. Об этом сообщается на сайте аукционного дома GWS Auctions.


Фото: connect.invaluable.com

На торгах будет выставлен принадлежавший музыканту и его отцу Вернону Пресли самолет Lockheed Jetstar 1962 года выпуска. Более 35 лет он находился в частном владении, его стоимость оценивается в сумму от 2 млн до 3,5 млн долларов.

Дизайн воздушного судна был разработан специально для музыканта: его салон имеет деревянную отделку, красные бархатные кресла и мягкий ковер. Самолет сохранил свой первоначальный вид, однако лишен двигателей. Как отмечает аукционный дом, будущий покупатель данного лота сможет использовать приобретение как выставочный объект и таким образом получить многомиллионную прибыль.

Аукцион, на котором будет предложен самолет, пройдет 27 мая.

Элвис Пресли — американский певец и актер. Среди наиболее известных композиций музыканта — песни Heartbreak Hotel, Jailhouse Rock, Hound Dog, All Shook Up и другие. В 1986 году Пресли стал одним из первых исполнителей, включенных в «Зал славы рок-н-ролла» (Rock and Roll Hall of Fame). Музыкант является лауреатом трех состязательных премий «Грэмми» (1967 г., 1972 г., 1974 г.) и специальной награды «Грэмми» за жизненные достижения (1971 г.).

 
 
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Более 35 лет он находился в частном владении, его стоимость оценивается в сумму от 2 млн до 3,5 млн долларов.

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