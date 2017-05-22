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Шварценеггер готов сняться в шестом "Терминаторе"
22.05.2017 21:16 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая — Sputnik. Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подтвердил свое желание сняться в шестой части популярного фильма "Терминатор", сообщает издание
В январе этого года стало известно, что продюсером следующей части станет режиссер первого "Терминатора" (1984), а также продолжения картины "Терминатор-2: Судный день" (1991) Джеймс Кэмерон. Шварценеггер рассказал, что встречался с Кэмерон и обсудил с ним новую ленту.
"У него есть кое-какие хорошие идеи, как продлить франшизу. Я буду в фильме", — заявил Шварценеггер.
Он добавил, что проект продвигается вперед.
Кто будет режиссером нового "Терминатора" не сообщается.
Напомним, последняя часть боевика "Терминатор: Генезис" вышла на экраны в 2015 году.
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СМИ сообщают, что возможным режиссером новой ленты выступит Тим Миллер, однако официального подтверждения этой информации нет.
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