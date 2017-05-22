Редкая для наших широт глициния расцвела в Бресте

Эти лианы необычайной красоты предпочитают влажные субтропики, но специалисты адаптировали капризное растение к белорусскому климату.

Это было непросто, ведь даже если металлический каркас-опора слишком холодный, цветки могут замерзнуть. Одно из самых известных мест произрастаний лиловых цветков — японский ботанический сад. Увидеть впечатляющие тоннели из глициний ежегодно приезжают тысячи туристов. В белорусском городском ландшафте глициния из Бреста пока единственный экземпляр.

Видео: ОНТ

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