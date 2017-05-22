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Редкая для наших широт глициния расцвела в Бресте
23.05.2017 07:27 — Новости Культуры | Tut.by
Эти лианы необычайной красоты предпочитают влажные субтропики, но специалисты адаптировали капризное растение к белорусскому климату.
Это было непросто, ведь даже если металлический каркас-опора слишком холодный, цветки могут замерзнуть. Одно из самых известных мест произрастаний лиловых цветков — японский ботанический сад. Увидеть впечатляющие тоннели из глициний ежегодно приезжают тысячи туристов. В белорусском городском ландшафте глициния из Бреста пока единственный экземпляр.
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Эти лианы необычайной красоты предпочитают влажные субтропики, но специалисты адаптировали капризное растение к белорусскому климату.
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