В Витебске представят уникальную серию картин, посвященную городским замкам

В конференц-зале областной библиотеки 25 мая художник Игорь Дуров презентует триптих, посвященный Верхнему и Нижнему замкам Витебска в XII, XIV и XVII веках.





На художественных реконструкциях замки показаны так, словно зритель смотрит на них с Успенской горы. Благодаря проекту Игоря Дурова современные витебляне могут увидеть замки князя Васильки Святославича (родной брат Евфросинии Полоцкой, XII век), каменные замки князя Ольгерда (XIV век), а также сравнить, как выглядели эти же сооружения накануне войны Речи Посполитой и Русского царства в 1654—1667 годах.

Последнюю картину из серии художник закончил этой весной. Работая над триптихом, Игорь Дуров изучал исторические источники, консультировался с исследователями витебских древностей. Научным консультантом художника был известный белорусский археолог, кандидат исторических наук, доцент Леонид Колядинский, который много лет проводил раскопки на Верхнем замке в Витебске.

«Художник воссоздал облик Витебска в разные периоды истории. Замки показаны в цвете, с одного и того же ракурса, с большим количеством деталей. Можно смело заявлять о том, что триптих Игоря Дурова уникален и не имеет аналогов в Беларуси», — отмечают организаторы встречи.

Презентация пройдет в четвертый четверг месяца — в это время в библиотеке с сентября 2016 года проходили бесплатные курсы по истории города «Витебск: история реальная и популярная».

Начало презентации — в 18.00.