В Витебске презентуют проект по визуализации истории города

23 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Презентация уникального проекта по визуализации истории Витебска состоится в конференц-зале Витебской областной библиотеки имени В. Ленина 25 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

Витебский художник Игорь Дуров представит триптих, посвященный Верхнему и Нижнему замкам Витебска в XII, XIV и XVII веках. Над последней картиной серии автор закончил работу нынешней весной. "Рост интереса к собственной истории в век визуальной культуры требует новых подходов к историческим исследованиям и их репрезентации. Игорь Дуров изучил основную массу исторических источников по каждому из заявленных периодов, проследил аналогии в возведении замковых укреплений и развитии городской архитектуры в других регионах Восточной Европы. Художник сумел обоснованно с точки зрения исторической науки воссоздать облик Верхнего и Нижнего замков Витебска. На реконструкциях они видны такими, как если бы мы смотрели на них в разное время с Успенской горы. Что примечательно - в цвете и с большим количеством деталей. Все это делает триптих уникальным. Он не имеет аналогов в республике", - отметил главный специалист отдела культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Денис Юрчак.

Триптих дает представление, какими видели горожане замки князя Васильки Святославича (родной брат Евфросинии Полоцкой, XII век), каменные замки Ольгерда Гедиминовича (XIV век) в раннюю эпоху и накануне войны Речи Посполитой и Русского Царства в 1654-1667 годов. При подготовке работ автор также консультировался с известными исследователями витебских древностей. Научным консультантом художника являлся известный белорусский археолог, кандидат исторических наук, доцент Леонид Колядинский, который много лет сам проводил раскопки на Верхнем замке Витебска.

Презентация пройдет в библиотеке в четвертый четверг месяца, что делает ее своеобразным продолжением проекта бесплатных курсов по истории города "Витебск: история реальная и популярная".-0-