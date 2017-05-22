ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске презентуют проект по визуализации истории города

23.05.2017 08:09 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

23 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Презентация уникального проекта по визуализации истории Витебска состоится в конференц-зале Витебской областной библиотеки имени В. Ленина 25 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

Витебский художник Игорь Дуров представит триптих, посвященный Верхнему и Нижнему замкам Витебска в XII, XIV и XVII веках. Над последней картиной серии автор закончил работу нынешней весной. "Рост интереса к собственной истории в век визуальной культуры требует новых подходов к историческим исследованиям и их репрезентации. Игорь Дуров изучил основную массу исторических источников по каждому из заявленных периодов, проследил аналогии в возведении замковых укреплений и развитии городской архитектуры в других регионах Восточной Европы. Художник сумел обоснованно с точки зрения исторической науки воссоздать облик Верхнего и Нижнего замков Витебска. На реконструкциях они видны такими, как если бы мы смотрели на них в разное время с Успенской горы. Что примечательно - в цвете и с большим количеством деталей. Все это делает триптих уникальным. Он не имеет аналогов в республике", - отметил главный специалист отдела культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Денис Юрчак.

Триптих дает представление, какими видели горожане замки князя Васильки Святославича (родной брат Евфросинии Полоцкой, XII век), каменные замки Ольгерда Гедиминовича (XIV век) в раннюю эпоху и накануне войны Речи Посполитой и Русского Царства в 1654-1667 годов. При подготовке работ автор также консультировался с известными исследователями витебских древностей. Научным консультантом художника являлся известный белорусский археолог, кандидат исторических наук, доцент Леонид Колядинский, который много лет сам проводил раскопки на Верхнем замке Витебска.

Презентация пройдет в библиотеке в четвертый четверг месяца, что делает ее своеобразным продолжением проекта бесплатных курсов по истории города "Витебск: история реальная и популярная".-0-

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебский художник Игорь Дуров представит триптих, посвященный Верхнему и Нижнему замкам Витебска в XII, XIV и XVII веках.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Ученые из 10 стран соберутся в Полоцке на конференцию к 500-летию белорусского книгопечатания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика