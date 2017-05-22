Ученые из 10 стран соберутся в Полоцке на конференцию к 500-летию белорусского книгопечатания

23 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. IV Международная научная конференция "Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов: к 500-летию белорусского книгопечатания" пройдет в Полоцке 24- 25 мая, сообщили БЕЛТА организаторы.

В работе форума примут участие ученые академий наук, крупных высших учебных заведений, музеев, архивов, библиотек Беларуси, Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, России, Узбекистана, Украины, Франции, Чехии. Предполагается рассмотреть широкий спектр вопросов, связанных с развитием книжной культуры, традициями письменности, текстовой коммуникацией, историей книжных и рукописных собраний, бытованием редких изданий и т.д.

Предметом обсуждения на семинаре "Франциск Скорина - личность, деятельность, наследие, современные образы" станут новые данные, касающиеся жизни и творчества выдающегося просветителя, исторической памяти о нем. Также состоится открытие выставки, подготовленной Библиотекой имени Врублевских Литовской академии наук.

Конференция пройдет под эгидой Международной ассоциации академий наук.

Организаторами форума, посвященного знаменательной дате, выступили Национальная академия наук Беларуси, Российская академия наук, Литовская академия наук и Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник.-0-