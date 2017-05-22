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Фотовыставка "Проекты в лицах" открывает третий сезон

23.05.2017 07:57 — Новости Культуры | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно сегодня стартует третий сезон передвижной фотовыставки "Проекты в лицах", которая расскажет о проектах, реализованных при поддержке представительства Европейского союза (ЕС) в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

Основные темы проектов, представленных на фотовыставке, - охрана окружающей среды и зеленая экономика, рациональное использование природных ресурсов, внедрение энергосберегающих технологий, развитие сельских территорий и поддержка предпринимательства, помощь подопечным Белорусского детского хосписа и женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, продвижение европейского подхода в образовании и науке. Предполагается, что посетители смогут увидеть фото 29 проектов.

В церемонии открытия выставки планируется участие главы представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, руководства Молодечненского райисполкома.

Перед приглашенными и гостями выступят участники проектов в области жилищно-коммунального хозяйства из Вилейки, в области создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями из Воложина, авторы фоторабот и др.

Кроме фотографий, на выставке можно будет ознакомиться с кратким описанием каждого проекта и достигнутыми результатами, познакомиться с их героями и участниками.

В 2015 году "Проекты в лицах" увидели жители и гости Минска, Витебска, Могилева, Гомеля, Бреста, Гродно. В 2016-м фотовыставку открыли в Полоцке, а затем она проходила в Борисове, Бобруйске, Пинске, Мозыре и Лиде. В третьем сезоне выставка после Молодечно отправится еще в девять городов Беларуси - Оршу, Горки, Речицу, Светлогорск, Жлобин, Солигорск, Несвиж, Кобрин, Барановичи.

Европейский союз выступает одним из крупнейший в мире доноров программ сотрудничества. Объем финансирования со стороны ЕС проектов и программ в Беларуси - около 29 млн евро в год.-0-

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Основные темы проектов, представленных на фотовыставке, - охрана окружающей среды и зеленая экономика, рациональное использование природных ресурсов, внедрение...

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