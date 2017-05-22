Актерская компания из Бреста удостоена Гран-при фестиваля в Белгороде

23 мая, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Актерская компания "Напротив" из Бреста получила Гран-при международного фестиваля современных театров "Наш кислород" в Белгороде (Россия), сообщил корреспонденту БЕЛТА режиссер Денис Федоров.

Награды форума удостоен документальный моноспектакль "Билингвы. Брест" (режиссер Денис Федоров, автор идеи - Андрей Савченко). Главную и единственную роль в нем исполнил актер театра "Напротив" Анатолий Баранник. В основу спектакля положены почти полтора десятка историй-размышлений. Это монологи реальных людей, жителей Бреста, которые рассуждают о судьбе белорусского языка и в целом двуязычии в Беларуси.

"Откровенно говоря, мы переживали, что тема спектакля будет мало интересна российскому зрителю. Но на показ собрались около 200 человек. Этот неподдельный зрительский интерес позволил, несмотря на довольно большую аудиторию, сохранить интимную, доверительную атмосферу постановки", - рассказал Денис Федоров.

Фестиваль любительских театров "Наш кислород" в российском Белгороде состоялся во второй раз. Приглашение от организаторов получили 11 коллективов. Это творческие объединения и театры из Москвы, Нижнего Новгорода, Астрахани, Воронежа, Екатеринбурга, Тюмени, Харькова. Брестчане были единственными представителями Беларуси.

Член жюри, главный специалист союза театральных деятелей России Алексей Гончаренко так прокомментировал выбор жюри: "Гран-при фестиваля уехал в Брест, чему я очень рад. Актер театра "Напротив" Анатолий Баранник поговорил с молодыми жителями города о белорусском языке и вместе с режиссером Денисом Фёдоровым сделал спектакль "Билингвы". Монологи эмоционально захватывают, потому что в них важны не филологические детали, и даже не личные судьбы и причины выбора языка, а слова о патриотизме и самоидентификации".

Май стал по-настоящему фестивальным для спектакля "Билингвы. Брест". В начале месяца постановка была представлена на V Минском форуме уличных театров, в середине - российском Белгороде, а уже 27 мая ее покажут на Международном театральном инклюзивном фестивале "Арт-Плейбэк. Вместе" в Киеве. Летом актерская компания "Напротив" из Бреста планирует показать спектакль "Билингвы" на музыкально-образовательном фестивале "Разам" в д.Понемонцы в Гродненской области.-0-