Картины из Ватикана будут выставлены в Минске

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Картины из Ватиканских музеев будут выставлены в Национальном художественном музее (НХМ РБ), сообщил сайт Римско-католической церкви в Беларуси .

НХМ РБ и Святой Престол начали сотрудничать в 2016 году, тогда Национальный художественный музей Беларуси провел в Ватикане выставку "Иконопись Беларуси XVII-XХI веков". Чрезвычайный и Полномочный Посол РБ при Святом Престоле Сергей Алейник и директор НХМ РБ Владимир Прокопцов в знак благодарности от белорусской стороны вручили награды и почетные грамоты руководству и сотрудникам Ватиканских музеев.

"Мы провели переговоры по поводу того, чтобы в 2019 году провести выставку икон из коллекции Ватиканских музеев в нашем музее в рамках празднования его 80-летия", — цитирует портал директора НХМ Прокопцова.

Он также отметил, что достигнута договоренность о том, что белорусские реставраторы каждый год будут ездить на практику в мастерские Ватикана.



© Sputnik / Виктор Толочко Директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов

"Но самое главное, мы договорились о наших дальнейших контактах, в том числе с госпожой Барбарой Ятай (директор Ватиканских музеев — Sputnik), насчет того, что она будет способствовать белорусским ученым в поиске возможных документов, связанных с именем Франциска Скорины, которые могут храниться в Ватиканских музеях", — сказал Прокопцов.

Директор Ватиканских музеев в свою очередь сообщила, что знакома со славянскими иконами с самого детства, ее мать имеет русские корни. По ее словам, она занимается иконописью и поэтому была приглашена выставить свои произведения в Минске.