Брошь Элвиса Пресли ушла с молотка за 205 тысяч долларов

На аукционе Julien’s Auctions была продана бриллиантовая брошь, которая принадлежала американскому певцу Элвису Пресли. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице аукционного дома в Twitter.

Украшение в виде подковы, инкрустированное драгоценными камнями, ушло с молотка за 205 тысяч долларов.

Элвис Пресли занесен в Книгу рекордов Гиннесса как артист, выпустивший наибольшее число альбомов, ставших хитами, — 97. Суммарный тираж его пластинок превысил миллиард копий. Он умер 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет от сердечного приступа.

Также на аукционе был продан рисунок лидера группы Nirvana Курта Кобейна. На нем изображены четыре енота, карабкающиеся на дерево. За него заплатили 64 тысячи долларов.

Еще один лот — набросок участника The Beatles Джона Леннона.