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Выжившие в Беларуси. Болотная черепаха и все, что вы о ней не знали

23.05.2017 11:08 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Беларуси живет черепаха - одна из древнейших и редких рептилий на земле. Болотная черепаха живет до 25 лет и считается достаточно большой по размерам. Раньше северной границей зоны ареала считалось белорусское Полесье и бассейн Припяти, теперь же черепах встречают даже недалеко от Минска

Всемирный день черепах отмечается 23 мая, по этому поводу TUT.BY собрал интересные факты про болотную черепаху, популяция которой в Беларуси составляет от семи до девяти тысяч особей. 

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Теги: Минск
 
 
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Всемирный день черепах отмечается 23 мая, по этому поводу TUT.BY собрал интересные факты про болотную черепаху, популяция которой в Беларуси составляет от семи до...

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