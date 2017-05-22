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Пингвина ради другого бросила давняя подруга, и он заинтересовался героиней аниме
23.05.2017 11:01 — Новости Культуры | Tut.by
Пингвин Гумбольдта из зоопарка японского Миясиро
Двадцатилетний Грейп прожил более десяти лет с самкой по кличке Мидори, но некоторое время назад она оставила его ради более молодого соперника, живущего в том же вольере. После этого Грейп стал отдаляться от сородичей.
Сотрудники зоопарка считают Грейпа «поклонником» Хулулу: он много время проводит рядом с ней, подолгу смотрит на нее — и, судя по его поведению, хотел бы свить с ней гнездо.
«Отношения» пингвина с героиней аниме продолжаются несколько недель. Его даже навестила актриса, озвучивавшая Хулулу в фильме.
История влюбленного пингвина оказалась источником вдохновения для пользователей Сети, представляющих развитие отношений необычной «пары».
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Пингвин Гумбольдта из зоопарка японского Миясиро привлек внимание пользователей соцсетей благодаря его необычной "влюбленности" в фигурку девушки-аниме,...
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