В зоопарке Австралии показали детеныша выдры

Детеныш восточной бескоготной выдры чудом появился на свет. Самка Пия не могла самостоятельно родить и ветеринары сделали ей кесарево сечение. Спустя почти десять недель после рождения хранители австралийского зоопарка опубликовали кадры малыша.

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Интан — детеныш восточной бескоготной выдры. Малыш чудом появился на свет в конце февраля в зоопарке «Таронга» в Сиднее. У самки по кличке Пия были трудности во время родов, и ветеринары были вынуждены сделать ей кесарево сечение. Из трех новорожденных спасти удалось только одного, рассказали смотрители зоопарка. На минувшей неделе Интан наконец-то начал выходить из своего гнезда.

По словам сотрудников зоопарка, мать Пия и отец Китут — идеальные родители. Иногда даже ссорятся, кому из них присматривать за Интаном на этот раз. Они не спускают глаз с малыша, который весит всего 500 граммов. Восточная бескоготная выдра — самая маленькая в мире. Их вес в среднем не превышает пяти киллограмов.