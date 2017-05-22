Произведения из Ватиканских музеев будут выставлены в Беларуси

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Произведения из Ватиканских музеев планируется выставить в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию, размещенную на сайте Римско-католической церкви в Беларуси.

Национальный художественный музей и Святой Престол начали активно сотрудничать в 2016 году, тогда в Ватикане открылась выставка "Иконопись Беларуси XVII-XХI веков". Экспозиция положила начало дальнейшему взаимодействию в сфере культуры, считает генеральный директор НХМ Владимир Прокопцов. Вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом при Святом Престоле Сергеем Алейником в знак благодарности за организационную помощь он вручил награды и почетные грамоты руководству и сотрудникам Ватиканских музеев.

"Мы договорились, что в следующем году наши итальянские коллеги примут участие в выставке современных иконописцев, на которой будут представлены более десяти европейских стран. Также мы провели переговоры по поводу того, чтобы в 2019 году, если не раньше, провести выставку икон из коллекции Ватиканских музеев в нашем музее, в рамках празднования его 80-летия", - отметил Владимир Прокопцов. Он рассказал, что реставраторы НХМ будут ежегодно проходить практику в мастерских Ватиканских музеев. "И самое главное: мы договорились о наших дальнейших контактах, в том числе с Барбарой Яттой (директором Ватиканских музеев. - Прим. БЕЛТА), она будет способствовать белорусским ученым в поиске возможных документов, связанных с именем Франциска Скорины, которые могут храниться в Ватиканских музеях", - привел подробности переговоров руководитель НХМ.

В свою очередь Барбара Ятта призналась, что знакома со славянскими иконами с самого детства. Ее мать имеет русские корни. Она занимается иконописью и поэтому была приглашена выставить свои произведения в Минске. По мнению директора, сотрудничество в сфере искусства в очередной раз демонстрирует, насколько близкой является культура европейских стран.

Развитие сотрудничества в сфере культуры имеет огромное значение для имиджа Беларуси в мире, убежден Сергей Алейник. По его мнению, выставка белорусских икон в Ватикане имела огромное значение с точки зрения популяризации культурного наследия. "Она была важной и с точки зрения укрепления наших двусторонних отношений в сфере культуры. Мы планируем продолжить диалог с руководством Ватиканских музеев, обсудить новые направления сотрудничества", - добавил дипломат.-0-