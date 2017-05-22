23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телевизионную версию Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно" представит телеканал "Беларусь 3" , сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно" пройдет в этом году в семнадцатый раз. На главных концертных площадках Молодечно 2 и 3 июня будут организованы концертные программы, многочисленные творческие встречи, присоединиться к которым смогут и зрители телеканала "Беларусь 3". Вниманию телеаудитории будут представлены торжественное открытие фестиваля, финал конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни и концерт-закрытие.

Форум успел завоевать признание многочисленной аудитории и стать масштабным музыкально-поэтическим событием Беларуси. Лейтмотивом нынешнего фестиваля станет 135-летие со дня рождения известных классиков белорусской литературы - Якуба Коласа и Янки Купалы.

Торжественное открытие XVII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно-2017", где состоится премьера концерта "Купала і Колас. Вы нас гадавалі" заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра под управлением народного артиста Беларуси, профессора Михаила Финберга, зрители увидят 3 июня в 21.30.

Финал Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, который по традиции ежегодно проходит во время фестиваля и является его главным событием, выйдет в эфир 4 июня в 21.00. Участие в творческом состязании принимают самые талантливые артисты со всех областей.

А 5 июня в 21.30 вниманию зрителей будет представлен концерт-закрытие XVII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно-2017" с участием заслуженного коллектива республики ансамбля "Сябры" и звезд белорусской эстрады.

Помимо этого, с 2 по 4 июня телезрители "Беларусь 3" смогут следить за событиями фестиваля в специальных выпусках программы "Калейдоскоп. Новости культуры". Творческая группа проекта уже 31 мая отправится в Молодечно, где приступит к съемкам сюжетов, а также запишет эксклюзивные интервью с гостями и организаторами события.-0-