ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Номинанты на премии Союзного государства за 2017-2018 годы будут определены 25 мая в Минске

23.05.2017 14:50 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинанты на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы будут определены на заседании экспертного совета 25 мая в Минске, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

Решением Высшего cовета Союза Беларуси и России №6 от 28 апреля 1999 года учреждены три премии Союзного государства в области литературы и искусства. Они присуждаются за произведения, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Решение о присуждении премий принимается раз в два года. Размер одной премии составляет пять миллионов российских рублей.

Произведения на соискание премий выдвигаются творческими союзами, государственными организациями и общественными объединениями сферы культуры и искусства. В соответствии с утвержденным Советом Министров Союзного государства положением о премиях, произведения, выдвинутые на соискание премий, рассматриваются коллегиями министерств культуры России и Беларуси и представляются в Постоянный комитет Союзного государства.

Для отбора номинантов премии при Постоянном комитете создается экспертный совет из числа известных деятелей литературы и искусства, представителей творческих союзов, государственных органов и учреждений двух стран.

На первом этапе перечень произведений, отобранных советом, публикуется в средствах массовой информации для общественного обсуждения. С учетом итогов общественного обсуждения совет принимает решение о рекомендации произведений на присуждение премий Союзного государства. При этом главным критерием отбора является значимость вклада произведений литературы и искусства в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Решение о присуждении премий принимает Высший государственный совет Союзного государства. Обладатель премии получает звание "Лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства", диплом, почетный знак и удостоверение лауреата.

Впервые премии Союзного государства были вручены в 2002 году. Первыми лауреатами стали актер, народный артист Российской Федерации Алексей Петренко, белорусский драматург, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Алексей Дударев и народный писатель Беларуси Иван Шамякин.

В последующие годы обладателями премии становились известные деятели культуры двух стран. В их числе народная артистка СССР Александра Пахмутова, белорусские художники Михаил Савицкий, Леонид Щемелев и Иван Миско, народный артист СССР Владимир Зельдин, дирижер, народный артист Республики Беларусь Михаил Финберг и другие.

Решением Высшего государственного совета от 25 февраля 2016 года премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2015-2016 годы были удостоены: народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского Владимир Федосеев - за проект "Песни военных лет"; авторский коллектив в составе протоиерея Федора Повного, скульптора Владимира Слободчикова и архитектора Игоря Морозова - за памятник Святейшему Патриарху Алексию II в Минске; авторский коллектив в составе народного артиста Беларуси, художественного руководителя ансамбля "Сябры" Анатолия Ярмоленко, композитора Олега Елисеенкова и поэта Ивана Юркина - за музыкальный альбом "Где калина цвела".

Чествование лауреатов прошло в 2016 году в торжественной обстановке. Дипломы и почетные знаки лауреатам вручил председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко в день открытия международного фестиваля "Славянский базар в Витебске".-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решением Высшего cовета Союза Беларуси и России №6 от 28 апреля 1999 года учреждены три премии Союзного государства в области литературы и искусства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Белорусские мастера искусств представили программу Дней культуры в Камбодже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика