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Дни культуры Беларуси пройдут в Пекине 27-30 мая

23.05.2017 14:55 — Новости Культуры | БелТА  
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Балетная труппа белорусского Театра оперы и балета представляет "Лебединое озеро". Фото из архива
Балетная труппа белорусского Театра оперы и балета представляет "Лебединое озеро". Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Беларуси пройдут в Пекине 27-30 мая, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Программа предстоящих мероприятий сформирована из показа балетного спектакля П.И.Чайковского "Лебединое озеро" Национального академического Большого театра оперы и балета, выставки современной белорусской графики из фондов Национального центра современных искусств, мастер-классов председателя Белорусского союза художников Григория Ситницы.

Запланировано проведение второго совместного заседания комиссии по культурному сотрудничеству Белорусско-китайского межправкомитета. Будут обсуждаться вопросы гуманитарного взаимодействия. Министерство культуры Беларуси и Главное государственное управление по делам прессы, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения КНР подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере кинематографии.

На 30 мая запланировано торжественное открытие Центра культуры Беларуси в Пекине. Ранее министр культуры Борис Светлов рассказал, что будет из себя представлять этот центр. В частности, он будет располагаться в одной из пятизвездочных гостиниц в центре города. Один зал будет отведен под информационную программу, где можно будет также познакомиться с белорусскими книгами и картинами. Второй, в котором воссозданы средневековые интерьеры, будет предназначен для угощения гостей национальными блюдами.

Также с 26 по 31 мая в Чанчуне состоится Неделя дружбы между Беларусью и Китаем, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений. На 28 мая намечены открытие Дней белорусского кино и лекция министра Бориса Светлова с презентацией культурного потенциала Беларуси в Цзилиньском университете Чанчуня, а также выступление ансамбля "Терница".-0-

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Запланировано проведение второго совместного заседания комиссии по культурному сотрудничеству Белорусско-китайского межправкомитета.

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